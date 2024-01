¿Qué app de IA para Android es mejor: Bing o Copilot?

¿Estás buscando un chatbot de inteligencia artificial para Android? Una que responda a tus dudas como un buscador tradicional no puede hacer, que te ayude en determinadas tareas como un asistente no puede hacer; un algo que con el que chatear, que te entienda y se ajuste en lo posible a lo que le estás pidiendo. O sea, un ChatGPT para Android.

Por supuesto, hace tiempo que la app de ChatGPT para Android está disponible, e incluso podrá convertirse en un futuro cercano en tu asistente predeterminado. El pero es que la versión gratuita de ChatGPT (la 3.5) está limitada en fondo y forma, es decir, tiene acceso a menos datos, las posibilidades de interacción son menores, sus capacidades en general no están tan avanzadas ni tan pulidas…

En otras palabras, o pagas por GPT-4 (hasta el término «chat» se ha quedado fuera del nombre, debido a su carácter multimodal que va más allá del mero texto) los 20 euros al mes que cuesta, o te quedas anclado en resultados de hace un par de años, menos precisos, menos seguros y menos de todo (el plan de pago incluye integración con DALL-E para la creación de imágenes, análisis avanzados de datos y más funciones). O te pasas a alguna alternativa más accesible, claro.

Entre esas alternativas, las más accesibles son las ofrecidas por Microsoft, que a golpe de talonario se aseguró una integración exclusiva de ChatGPT en sus productos, con una modalidad totalmente gratuita para el usuario, con menos limitaciones que la competencia y con base en GPT-4, o lo que es lo mismo, con toda la potencia de la última versión del modelo de lenguaje. Cabe señalar que no es lo mismo usar las apps de Microsoft que ChatGPT en modo GPT-4, pero eso que te ahorras.

He dicho apps, sí, en plural, y es que Microsoft introdujo la inteligencia artificial de ChatGPT en sus aplicaciones a través de Bing primero, lo que hasta hace poco hemos conocido como Bing Chat. No obstante, ese fue el proceder acelerado de la compañía para atraer usuarios., dado que la gran apuesta en este sentido era y es Copilot, presentada hace meses e integrada poco a poco en diferentes aplicaciones y servicios, de Windows a Microsoft Edge.

Así es como llegamos a Android, donde hace tiempo que la app de Bing traía el poder de la IA, y donde se puede disfrutar desde hace unas semanas de Copilot. En este punto es en el que puede surgir la duda, pues a menos que lo prefieras de manera expresa por el motivo que sea, si lo único que te interesa es tener una app de inteligencia artificial para lanzarle preguntas -y alguna cosa más- la pregunta es obvia: ¿Bing o Copilot?

La respuesta rápida es Copilot. Bing, aun con sus capacidades de chatbot, no deja de ser un buscador, mientras que Copilot es, según reza su descripción, «tu complemento de IA para todos los días». Con todo, estarás chatenado siempre con Bing, tenlo en cuenta. Ahora bien ¿qué más diferencias hay entre uno y otro? Se lo he preguntado al mismo Copilot y esto es lo que me ha dicho:

Bing es una aplicación de búsqueda que te permite encontrar información, noticias, imágenes y vídeos en la web. También te ofrece un chatbot de inteligencia artificial llamado Copilot, que puedes usar para conversar, crear y comunicarte.

Copilot es una nueva aplicación de Microsoft que se enfoca solo en el chatbot de inteligencia artificial. Te permite seleccionar entre dos versiones del modelo de lenguaje: GPT-3.5 o GPT-4. Con Copilot, puedes hacer preguntas, generar imágenes, escribir poemas, código, canciones y mucho más.

La principal diferencia entre las aplicaciones es que Bing te ofrece más funciones de búsqueda, mientras que Copilot te ofrece una experiencia más simple y personalizada con el chatbot.

En resumen, si tenías la app de Bing en Android solo por el tema de la IA, ya te puedes deshacer de ella e instalar Copilot: no solo tendrás lo mismo, sino más, incluyendo opciones de ejecución y de otro tipo. Y si quieres acceder a Copilot más allá de Android, puedes hacerlo (a diferencia del Chat de Bing) a través de cualquier navegador web en su sitio oficial, al que entras por este enlace.