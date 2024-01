Instagram está aplicando medidas para mejorar la protección de los usuarios

Internet siempre ha sido un lugar lleno de toxicidad, pero no es menos cierto que la convivencia ha empeorado bastante en los últimos tiempos debido a la mayor polarización de la sociedad. Esto, como no, afecta a las redes sociales. Aquí, mientras Twitter/X intenta mantener una particular visión de la libertad que está espantando a los anunciantes, otras como Instagram intentan poner más orden y barreras en las interacciones.

Según el filtrador Alessandro Paluzzini, quien adelantó en ocasiones anteriores cosas que fueron implementadas en Instagram, la red social estaría trabajando en una característica que consistiría en la posibilidad de añadir un motivo a la petición de seguimiento. En el pantallazo que Paluzzini ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el usuario vería un mensaje que dice; “Elija un motivo para agregar a su solicitud de seguimiento. Esto ayuda a la persona a saber quién eres”.

La posibilidad de añadir un motivo al seguimiento de una cuenta de Instagram recuerda a la capacidad de LikedIn, la red social para profesionales propiedad de Microsoft, de enviar un mensaje personalizado a la hora de enviar un petición de conexión con otros usuarios en la plataforma. Sin embargo, el enfoque de la red perteneciente a Meta podría ser diferente para orientarse más a la protección de los usuarios frente a los extraños. De hecho, Instagram ya cambió la forma en que funcionan las solicitudes de mensajes directos para garantizar que las personas que no siguen una cuenta solo puedan enviarle un única solicitud de mensaje directo.

Instagram no solo está trabajando para mejorar la seguridad personal cibernética de sus usuarios, sino también su privacidad con la posibilidad de poder desactivar los recibos de lectura en la aplicación, cosa que de momento está en desarrollo y no ha sido implementada oficialmente. Esta característica permitirá a los usuarios ocultar su estado de “Visto” con tan solo pulsar un botón.

Como ya hemos comentado al principio, Internet siempre ha sido un lugar muy tóxico, pero que los usuarios puedan defenderse es algo que ha cobrado especial importancia en los últimos años, y no solo en materia de ciberseguridad. Pero aquí no hay benevolencia o al menos no solo benevolencia, sino también el interés de las propias empresas tras las redes sociales de proteger su imagen y la confianza que los usuarios pueden depositas en ellas, cosa que va a más cuando hablamos de Meta debido a los turbios episodios que ha protagonizado la compañía.