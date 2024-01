Amazon Luna llegó a España a mediados del pasado noviembre, tras varios años de andadura al otro lado del charco y con motivo caso de una de esas festividades comerciales tan propias del gigante estadounidense como es el Black Friday. En ese momento le echamos un ligero vistazo y te contamos en qué consiste la propuesta, pero ahora -aprovechando el periodo de vacaciones navideñas, más bien- me zambullode lleno en la misma para contarte si merece la pena o no el invento.

Como ya sabrás, Amazon Luna es la plataforma de juego en la nube de Amazon. Llámalo juego en la nube, juego por streaming, juego bajo demanda, juego a la carta… Da igual. Amazon Luna es lo mismo que NVIDIA GeForce Now, PlayStation Now, Microsoft xCloud o el desaparecido Google Stadia: un Netflix de los videojuegos en el que el pago de una suscripción te dará acceso a un catálogo finito de títulos a los que viciarte sin límites, siempre y cuando cumplas con unos requisitos técnicos básicos.

Así, para usar Amazon Luna, para jugar a su catálogo, compuesto de títulos más y menos modernos y exigentes, no necesitas una buena tarjeta gráfica, ni si quiera un ordenador. Los únicos requisitos indispensables son un una buena conexión a Internet y un dispositivo compatible con la plataforma, lo cual depende en realidad del software que pueda ejecutar ese dispositivo. Eso y, claro está, una suscripción, que puede ser de diferente tipo, aunque…

Vamos por partes.

Amazon Luna: requisitos técnicos

Antes si quiera de plantearte si te interesa la oferta de Amazon Luna te conviene conocer los requisitos técnicos para poder disfrutar de la experiencia y de los dos que he mencionado, el que te puede dar problemas es el de la velocidad de conexión, porque dispositivos compatibles es más probables que encuentres.

En lo que a la conexión concierne, la velocidad mínima recomendada es de 10 Mbps para jugar en resolución Full-HD y 35 Mbps para 4K. Si esto no lo cumples, olvídate de Amazon Luna, porque incluso haciéndolo te enfrentarás en ocasiones a problemas derivados de este extremo (por ejemplo, al usar redes wifi susceptibles de vaivenes que se notan y hasta te pueden dejar fuera de la partida).

Además, ten en cuenta que dependiendo del nivel de suscripción que tengas contratado (más datos en el siguiente bloque) la calidad de conexión que te ofrezcan los servidores de Amazon será mejor o peor.

También necesitas un dispositivo compatible, lo cual se traduce en un dispositivo que se conecte a Internet y que disponga de soporte por parte de Amazon Luna. Esta descripción tan generalista viene a cuento de que hay una serie de dispositivos con soporte oficial por parte de Amazon Luna, pero hay vida más allá. Centrándonos primero en lo oficial, la lista incluye:

PC: Windows, Mac, Chromebook.

Móvil: Android, iOS.

TV: algunos modelos de Samsung y LG.

Otros: dispositivos Fire TV Stick de Amazon.

Como se ve, la lista es relativa, puesto que el uso de Amazon Luna se realiza en todos los casos a través de una aplicación web. El elemento más determinante de la ecuación es, por lo tanto, el navegador web. En concreto, Chrome y Microsoft Edge para Windows, Chrome para Android, Safari para iOS (iPhone, iPad)… ¿Nada más? Obviamente, sí, pero son estas opciones las que mejor han funcionado en mis pruebas y son las que te recomiendo si no quieres liarte de más.

Por otro lado, que el servicio se despache con una aplicación web da alas a ciertas licencias, no sin percances, cabe advertir. Sin embargo, he podido usar Amazon Luna en Linux, así como en en televisores no soportados y sin hardware adicional y mientras que en Linux ha ido todo más o menos igual que en Windows, la experiencia televisiva ha sido muy mala. No te lo recomiendo.

O lo que es lo mismo, para jugar en la tele es requisito primordial contar con algún dispositivo de «ayuda» y como lo más probable es que -al menos, mientras se extiende la disponibilidad de la aplicación del servicio- no tengas uno de los modelos que ya ofrecen soporte, un dongle es lo más adecuado.

De tener claro lo de Amazon Luna, yo me iría directo a por un Fire TV Stick, ya que que no solo cuentan con ese soporte, sino que lo hacen de manera optimizada. Pero, ojo, que no vale cualquiera de los modelos disponibles. Más datos en el apartado de hardware.

Amazon Luna: suscripciones y planes

Para usar Amazon Luna, tan solo para acceder a la plataforma, es obligatorio tener una cuenta de Amazon, que es gratuita, así como una suscripción que puede enmarcarse o no dentro de los planes propios del servicio.

El primer peldaño de entrada es a través de Prime Gaming, por lo que los suscriptores de Amazon Prime pueden acceder gratis a Amazon Luna, con un par importante de peros: un catálogo que se va renovando con el tiempo, pero extremadamente escueto, de apenas un puñado de títulos, la mayoría gratuitos.

En el momento de publicar este análisis son nueve los juegos disponibles en el paquete de Prime Gaming: a destacar Control Ultimate Edition como adición más reciente, varios indies y Fortnite junto con algún refrito de la casa, con el requisito adicional de conectar tu cuenta de Epic Games. Siempre se le puede pedir más, pero para estar incluido en la suscripción de Amazon Prime, con la que cada semana ya te regalan un juego, tampoco está muy mal.

Lo que te puedes estar preguntando es por qué ibas a jugar a Fortnite en Amazon Luna, cuando se trata de un juego gratuito… Y la respuesta radica en la esencia del servicio: porque quizás tienes una cafetera de PC que no es capaz ni de moverlo por sí mismo, en cuyo caso te hace el apaño. Esto, sobra señalarlo y aun así lo haré, se aplica a toda la oferta, la cual se compone de los siguientes planes:

Prime Gaming , gratis para suscriptores de Amazon Prime con los hándicaps mencionados. Lista de juegos incluidos.

, gratis para suscriptores de Amazon Prime con los hándicaps mencionados. Lista de juegos incluidos. Luna+ , el nivel de suscripción básico del servicio. Cuenta en su haber con unos 100 títulos y proporciona prioridad para la conexión. Cuesta 9,99 euros al mes e incluye un periodo de prueba de 7 días. Lista de juegos incluidos.

, el nivel de suscripción básico del servicio. Cuenta en su haber con unos 100 títulos y proporciona prioridad para la conexión. Cuesta 9,99 euros al mes e incluye un periodo de prueba de 7 días. Lista de juegos incluidos. Ubisoft+ : posiblemente el plan más interesante por su catálogo, aunque también es el más caro. Cuesta 17,99 euros al mes. Lista de juegos incluidos.

: posiblemente el plan más interesante por su catálogo, aunque también es el más caro. Cuesta 17,99 euros al mes. Lista de juegos incluidos. Jackbox Games: un plan menor, un tanto extraño, que por 4,99 euros al mes abre la puerta a jugar a esta tad colección de juegos. Lista de juegos incluidos.

De manera adicional, es posible comprar juegos sueltos de Ubisoft y jugarlos en Amazon Luna, aunque sigue siendo necesario estar suscrito a Luna+.

Amazon Luna: hardware

Como he indicado más arriba, son dos los requisitos indispensables para Amazon Luna: un dispositivo compatible y una buena conexión a Internet; tres si contamos el tema de la suscripción. Pero como con toda plataforma de juegos, hay otros elementos que son imprescindibles sí o sí, como una pantalla… y una interfaz desde la que controlar los juegos, léase un mando -aunque también se puede jugar con teclado y ratón a casi todo. Y aunque cualquier mando que conectes al dispositivo de turno te servirá, tenemos que hablar del mando Luna o Luna Controller.

Como advertí en su momento, el mando de Luna es un componente a tener muy en cuenta. No es necesario como tal, pero sí muy recomendable, dado que «se conecta directamente a los servidores de juegos personalizados de Amazon gracias a la tecnología Cloud Direct para gameplay de baja latencia». Es decir, se trata de un periférico diseñado y optimizado para favorecer la experiencia de juego con el servicio, que no solo eso.

El mando inalámbrico Luna, tal es el nombre del producto en Amazon, es compatible con cualquier dispositivo mediante WiFi (2.4 y 5Ghz), Bluetooh y USB, pudiendo usarlo para jugar en consolas y PC con todas las garantías. Con una excepción: si lo quieres para jugar a Nintendo Switch, es preciso un adaptador adicional. En este aspecto que Amazon lo ha hecho mejor que Google con los mandos de Stadia, al menos en lo que a compatibilidad se refiere.

El Luna Controller es interesante incluso como mando independiente de Luna, porque su construcción es de la calidad que uno espera encontrarse entre los periféricos de su rango de precios. ¿Mejor que el de Xbox, PlayStation o Nintendo Switch (el Pro)? Yo diría que no y eso que sale un poco más caro, pero si además de jugar en otros lados entra en la ecuación Amazon Luna, el plus es innegable (y viceversa, ojo: si no se ve la Luna, hay alternativas mejores.) y las rebajas de Amazon lo hacen, aunque sea de manera puntual, más asequible.

El precio corriente del mando inalámbrico Luna es de 69,99 euros, pero en los momentos clave (Black Friday, Amazon Days, etc) ha llegado a estar a la venta por unos 40 euros.

En mi experiencia, lo mejor de, valga la redundancia, la experiencia de Amazon Luna, ha sido el mando. La única pega que le saco, lo único que no me gusta es que no funcione con batería, sino con pilas (x2 AAA) y eso lo hace más pesado en todos los sentidos. ¿Es mejor a la larga porque dura más? Personalmente me molesta más estar pendiente de las pilas, que si el mando me casca en diez años, en lugar de en quince.



El apartado del hardware directamente relacionado con Amazon Luna sería redondo en mi opinión con los mencionados Fire TV Stick, la alternativa de la casa a conectores tan conocidos como el Google Chromecast, con los que transformar cualquier pantalla con entrada HDMI en un dispositivo inteligente. A estos pinchos les sucede un poco como al mando de Luna: son un complemento excelente para mejorar la experiencia, pues integran el soporte de fábrica y están optimizados para ello; pero incluso con independencia del servicio son una de las mejores soluciones de su categoría.

La pega es que solo los dos modelos superiores están recomendados: el Fire TV Stick 4K y el Fire TV Stick 4K Max, que como ya te imaginarás, son los más caros. Cuestan 69,99 y 79,99 euros, respectivamente, aunque como sucede con el resto de productos de Amazon, suelen estar rebajados de manera habitual. Si te vienes arriba, el Fire TV Cube también es válido, pero como opción tope de gama que es, su precio sube hasta los 159 euros.

Todos estos productos pueden adquirirse por separado o en paquetes, tal y como recogimos el pasado Black Friday, y huelga decir que sea de una forma o de otra, vale la pena aprovechar los periodos de rebaja para hacerse con ellos porque el descuento es importante.

Por último, Amazon promociona la experiencia Luna también para dispositivos móviles y el cacharro que mejor define esta modalidad sería el clip con el que unificar mando y teléfono, el cuel también forma parte de esta serie de productos y combos y que tuve la oportunidad de probar. Pero a mí no me gustó nada. Es obvio que está pensado para los más jóvenes, pero ni por esas. Me parece un trasto a tal punto que prefiro apoyar el móvil donde se pueda antes que utilizarlo.

Amazon Luna: mi experiencia

Resumiendo lo que ya he adelantado, aproveché para probar Amazon Luna a lo largo de las pasadas fiestas de fin de año y lo hice de diferentes maneras: gratis con mi cuenta de Amazon Prime, con la suscripción de Luna+, en plataformas con soporte oficial como Windows 11 y Android, en otras sin el mismo como Linux y mi TV, conectado por cable y wifi, con mis propios mandos y con el Luna Controller…

Mi experiencia en términos generales ha sido positiva, con muchos matices. Por ejemplo, me sorprendió gratamente la calidad de la conexión, aunque en los principios de cada partida se puede atascar un poco la cosa hasta que se estabiliza la transmisión. Dicho lo cual, no ha superado mi experiencia con NVIDIA GeForce Now y hablo del modo gratuito en ambos servicios. Con la suscripción de Luna+ se nota la mejoría, sí, como se nota al usar el mando oficial y una conexión por cable.

Te lo sintetizo, si es que quieres disfrutar de la mejor experiencia de conexión con Amazon Luna:

PC conectado por cable Ethernet.

Chrome como navegador web.

Suscripción Luna+.

Mando inalámbrico Luna.

Por supuesto, tienen que cumplir con los mínimos de conexión señalados y si en lugar de en el PC juegas en el móvil o en el televisor, conexión por Wifi lo más cerca posible del router en ambos casos y un Fire TV Stick 4K Max en el segundo. Luego las recomendaciones habituales: si cuando vas a jugar estás usando el PC solo para jugar, sin otras aplicaciones conectadas usando recursos, mejor. De ahí para abajo, pues todo irá un poquito peor. ¿Cuán peor? Depende.

De hecho, en las opciones de la aplicación tienes un apartado para configurar la calidad de vídeo y audio, aunque dependiendo del dispositivo te dejará hacer más o menos. En una pantalla Full-HD corriente, por ejemplo, te permitirá ajustar la resolución de vídeo «para proporcionar la mejor experiencia de juego posible en función de la conexión a Internet», incluyendo opciones para 1080p (10 GB/hora) y 720p (5 GB/hora).

A nivel técnico, pues, la experiencia de Amazon Luna no sorprende, pero tampoco decepciona. Es evidente que la calidad siempre será superior jugando al estilo clásico, con el juego instalado; pero si el hardware no acompaña… Para eso existen estos inventos (además de para desligarnos cada vez más de los productos propios en favor del modelo de suscripción que nos vacía los bolsillos). Con todo, tengo que repetir que lo que más me ha gustado, ha sido el mando.



Con todo, un jugador no vive solo en el continente: si no hay contenido, no hay nada y este es el punto más flojo con diferencia de Amazon Luna. Contratar Luna+ te abre las puertas a más de un centenar de juegos que se van renovando de tanto en tanto, pero si bien se trata de juegos conocidos y de calidad en su mayoría, veo difícil que cualquiera que esté dispuesto a pagar 10 euros al mes -alguien, entiendo, con ganas y tiempo para jugar mucho- no haya disfrutado del 80% de lo que hay en catálogo.

No voy a mencionar ni un solo título. Lo que sí diré es que entre lo que te regala cada semana Epic Store y la propia Amazon si eres suscriptor de Prime, da para olvidarse de Luna perfectamente. No solo eso: si lo que te gastas en un año de suscripción en Amazon Luna, lo inviertes en comprar juegos en oferta, te haces con una colección de diez. El único aliciente del servicio es poder jugar sin equipo para hacerlo, que no es poco, pero…

Imagino que otros análisis de Amazon Luna habrán incidido en ello porque me parece capital, pero el catálogo es el aspecto más flojo del servicio: todos son buenos juegos, pero con unos años a sus espaldas en el mejor de los casos. Las novedades recientes y potentes no es que escaseen, es que no existen. Tres cuartos de lo mismo con los títulos triple A, de los cuales hay un par y con un buen camino recorrido.

El aspecto del catálogo lo mejoras con la suscripción a Ubisoft+, pero salvo que lo tengas muy bien planeado, tampoco merece la pena económicamente. Con la la excepción de marras: jugar con lo que tu máquina no puede. Por ejemplo, pulirte un Assassin’s Creed que tu PC no levantaría. En este contexto aún le veo un sentido. De lo contrario…

Pero te voy a responder lo que te estás preguntando: ¿te interesa a ti, suscriptor de Amazon Prime sin intención de pagar por Luna+, Ubisoft+ o cualquier otra suscripción que se saquen de la manga, sin intención tampoco de gastarte un céntimo en un mando nuevo u otro cacharro, Amazon Luna? Ya sabes lo que te voy a decir ¿verdad? Dale, que no te cuesta nada y prueba la experiencia por ti mismo.

En mi opinión, vivimos en una época de sobreabundancia tal que no, no me merece la pena salvo en circunstancias concretas como las señaladas, aunque las reduciría a solo una: que te apetezca jugar a lo que sea y no tengas otra forma de hacerlo, salvo esa. Pero ojo, que esto va por el modelo en sí, aunque en este aspecto el catálogo de Amazon Luna sea determinante (seamos sinceros: no es Microsoft xCloud).

Por decir, te diría que merece mucho más la pena pasarse semanalmente por Prime Gaming para llevarte a la saca el juego o juegos que regalen, que serán tuyos para siempre. El dicho, sin embargo, nos recuerda que sobre gustos no hay nada escrito, así que te comino una vez más a probarlo por si mismo para valorarlo en su justa medida, que no es otra que la subjetiva.