Bard ya es Gemini, y marca el debut de Ultra

Desde que Google presentara Gemini, en diciembre del año pasado, podemos decir que se empezó a escribir la historia de la verdadera apuesta de la tecnológica por la inteligencia artificial. Hoy, justo hoy, se cumple un año de la presentación de Bard (sí, exacto, justo un día después del primer cumpleaños de Bing), y aunque en aquel momento aquello era lo mejor que Google podía poner sobre la mesa en aquel momento, a poco que empezamos a comprobar sus limitaciones, quedó claro que era solo una respuesta rápida al movimiento de Microsoft, que amenazaba con tomar bastante ventaja.

Como digo, Bard era una primera toma de contacto, pero ya desde la celebración del Google I/O 2023 quedó claro que la competición de verdad llegaría con Gemini, un modelo mucho más avanzado, al punto de que en algunas pruebas de rendimiento ha llegado a superar a GPT-4. Así, Google necesitaba hacer el máximo énfasis en la enorme diferencia que supone la adopción del nuevo modelo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que cambiarle el nombre a Bard? ¿Y qué mejor nuevo nombre que, precisamente, el del modelo que le da vida?

Así, hace hoy una semana se filtró que Google iba a llevar a cabo este cambio, en un movimiento que (como ya dije entonces) me recuerda mucho al llevado a cabo por Microsoft al englobar buena parte de sus servicios basados en IA en Copilot. Bard y Bing fueron un primer paso que tuvo mucho impacto en la opinión pública, pero tras el mismo, llegó el momento de empezar a construir una identidad compartida, y mucho más fuerte, con los modelos, servicios y funciones de su catálogo de inteligencia artificial generativa.

Así, para celebrar su primer cumpleaños, Google ha oficializado el cambio de Bard a Gemini, y además ha presentado Gemini Ultra, la versión de pago del servicio que, como puedes deducir por su nombre, especialmente si recuerdas la versiones del modelo presentadas en diciembre, se basa en Ultra, la más avanzada de ellas. Pero, además, también hay novedades en lo referido a su llegada a dispositivos móviles. Repasamos, a continuación, todas las novedades al respecto

En primer lugar, y como puedes ver en la imagen que se muestra sobre el párrafo superior, el cambio de nombre ya se ha obrado, y si intentas acceder a Bard con su url (bard.google.com), verás que eres redirigido a la nueva (gemini.google.com), una página en la que además apreciarás algunos cambios de diseño (personalmente me gusta más la nueva que la anterior). No notarás, eso sí, un gran cambio en las respuestas del chatbot, puesto que Google ya empezó a implementar Gemini Prod (la versión empleada por la versión gratuita del servicio) poco después de presentarla en diciembre.

Así, con este cambio se completa la transición al modelo Gemini Pro 1.0, disponible en más de 40 idiomas y que es accesible desde más de 230 países, que seguirá siendo gratuito y que compite, principalmente, con Microsoft Copilot y con la versión gratuita de ChatGPT. Eso sí, a diferencia del servicio de Microsoft, que ya ofrece esta función en múltiples idiomas y a nivel prácticamente global, Gemini desplegó recientemente la posibilidad de crear imágenes desde descripciones, pero de momento solo está disponible en inglés en Estados Unidos.

Gemini Advanced

Para celebrar el aniversario de Bard/Gemini, Google también ha anunciado el lanzamiento de Gemini Advanced, la versión de pago del servicio y que, como ya indicaba anteriormente, se basa en Gemini Ultra, la versión más avanzada del modelo, y que la tecnológica ya nos adelantó que debutaría a principios de este año. Así, Google también se suma a la monetización de su chatbot, con una versión avanzada del mismo, como ya han hecho Microsoft con Copilot Pro y OpenAI con ChatGPT Plus.

Para su contratación, la compañía ha creado un nuevo plan dentro de la oferta de Google One, el plan AI Premium (2 TB) que, efectivamente, incluye dos terabytes de almacenamiento en la nube (compartido entre los servicios de Google que emplees) y acceso a Gemini Advanced, además de la integración del mismo, más adelante, en Gmail, Documentos y otros servicios de la compañía. Su precio mensual es de 21,99 euros (al menos de momento no está disponible la opción de pago anual) y, al menos de momento, los dos primeros meses de uso son gratuitos.

Este es, sin duda, un movimiento bastante inteligente por parte de Google, pues recordemos que el precio mensual de ChatGPT Plus es de 20 dólares mensuales, pero que tan solo ofrece el uso de la versión avanzada del chatbot, mientras de Google suma los dos terabytes de almacenamiento online, además del resto de ventajas propias de los planes premium de One, que no son pocas. Y algo parecido podemos decir de Copilot Pro, también con una cuota mensual de 22 euros, aunque en este caso sí que se complementa con la suscripción a Microsoft 365 para añadir funciones adicionales a la misma.

En desarrollo…