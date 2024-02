Los aficionados al fútbol americano, al deporte en general o los que quieran ver un espectáculo televisivo sin parangón, tenemos una cita obligada este fin de semana, la Super Bowl 2024. O lo que es lo mismo, el partido final de la liga NFL que disputarán Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

No te preocupes si no te gusta el fútbol americano ni siquiera el deporte. No estamos aquí para hablar del partido y es que la final de la NFL (edición LVIII) trasciende todo lo deportivo. Es el evento televisivo más seguido en Estados Unidos (más de 115 millones lo siguieron en directo en 2023) y seguramente sea el mayor espectáculo televisivo del planeta tras los juegos olímpicos, el mundial de fútbol y la final de la liga de campeones de la UEFA.

Más allá de lo que pase en la cancha, uno de sus puntos de interés son los anuncios que cubren obligatoriamente una hora entera y que están reservados para los cuartos, el intermedio y los numerosos tiempos muertos del partido. Otro punto donde el espectáculo está asegurado es en el mini-concierto del intermedio. Las estrellas de la música se pelean por estar y después de la impactante actuación de Rihanna el pasado año, el próximo domingo le toca a Usher, el cantante, compositor y productor estadounidense considerado como el «rey del R&B».

En lo que nos interesa en esta entrada, decir que los principales estudios se esmeran especialmente para este evento y los anuncios son una muestra de creatividad en publicidad y marcan tendencia para toda la industria. Su precio, más de siete millones de dólares por cada 30 segundos, son récord absoluto en televisión.

Los mejores anuncios de la Super Bowl 2024

No extraña que las marcas se peleen por acceder a esta audiencia masiva. Una inversión que se considera rentable a pesar de su altísimo coste porque apenas un 1% de los televidentes estadounidenses deja de mirar la pantalla durante la retransmisión de los anuncios, algo que te puede parecer mentira ya que no sucede en ningún otro evento televisivo.

En cuanto a contenido, hay de todo. La mayoría corresponden a multinacionales de la alimentación, comidas y bebidas. También hay anuncios de tecnología, motor, entretenimiento, viajes, cosmética o de la movilidad. Y los hay cachondos, los hay tiernos u otros directos a vender el producto en cuestión. Te dejamos con algunos de los mejores trailers que se han publicado antes del partido y que confirman la especial atención que les prestan los estudios de publicidad. Serán otra parte de interés (o al menos de curiosidad) de esa Super Bowl 2024, espectáculo americano ‘a lo grande’.

Google Pixel. Google promociona las funciones de accesibilidad de sus teléfonos Pixel 8, con apoyo, cómo no, en la inteligencia artificial.

T-Mobile. El gigante Jason Momoa ejecuta una voltereta hacia atrás sobrehumana en este anuncio de la teleco que rinde homenaje a la película Flashdance de 1983.

BMW. El actor Christopher Walken atrae imitadores sin cesar en este anuncio de la multinacional alemana del motor, que cuenta con la aparición sorpresa de Usher, el artista que amenizará el intermedio de la Super Bowl 2024.

STōK Cold Brew. El gran Anthony Hopkins aporta seriedad y humor al anunciar la marca de café.

State Farm. Arnold Schwarzenegger en acción para promocionar la mayor mutua de seguros de Estados Unidos.

Booking.com. Tina Fey utiliza la agencia de viajes digital para hacer lo contrario de limitar sus opciones y Glenn Close hace un cameo a caballo.

Popeyes. Ken Jeong se pone al día con lo que se perdió después de estar congelado criogénicamente durante 52 años. Hay nuevas razas de perros garabatos y la cadena de comida rápida ha agregado permanentemente alitas de pollo al menú.

Hellmann’s. Un felino muy hablador salva a Kate McKinnon de las sobras poco apetecibles.

E-Trade. Tenis para bebés es lo que ofrece la plataforma de comercio electrónico de Morgan Stanley.

Volkswagen. La marca alemana de automóviles adelanta anuncio con motivo de la celebración de su 75 aniversario.

Pringles. Chris Pratt con bigote comiendo patatas. No hay más.

Uber Eats. Las estrellas de Friends, Jennifer Aniston y David Schwimmer, se encuentran en este comercial lleno de estrellas.

Doritos. Un par de simpáticas abuelas, Dina & Mita, la lían parda para hacerse con los nuevos snacks.

Pluto TV. No volverás a ver a los «adictos a la televisión» de la misma manera después de ver este anuncio ambientado en una granja poco convencional.

Reese’s. Caótica presentación del nuevo caramelo de la marca.

Dove. La multinacional Unilever de productos de cuidado personal llama la atención sobre el problema de las niñas que abandonan los deportes.

Lindt. Una trufa Lindor toma el vuelo a ritmo de una canción de los 50.

M&M’s. Dan Marino presenta los anillos con diamantes hechos con mantequilla de M&M. A Scarlett Johansson le gustan.

Starry. Ice Spice promociona la nueva bebida de Pepsi.

Budweiser. Cómo entregar cerveza en medio de una tormenta de nieve.

Oreo. El anuncio de la marca de las galletas incorpora la técnica del snacking, imaginando versiones de momentos históricos en los que las personas toman decisiones girando sus dos mitades.

Michelob. El gran Lionel Messi pide una cerveza y termina deslumbrando jugando en la playa.

Drumstick. Eric André protagoniza el nuevo comercial de la marca de conos de Sundae.

Bud Light. El genio de la botella se desata cuando te tomas una birra de la marca americana.

Nerds. Addison Rae se tira un ‘flashdance’ y se come los snacks.

Coors Light. Coors invita a los espectadores a relajarse con su cerveza, pero a todo tren ‘frío’.

¿Muchos anuncios? Y eso que solo son unos pocos de los que se han adelantado. Y quizá no los mejores. Para la gran pantalla se esperan unos cuantos más. Por ejemplo, un avance del Deadpool 3 de Marvel y más películas de la Paramount, quien retransmitirá la Super Bowl 2024 a través de la CBS y que ha reservado tres espacios publicitarios para su plataforma en streaming para mostrar avances de la precuela ‘A Quiet Place: Day One’ o la biográfica ‘Bob Marley: One Love’. Es probable que también veamos alguna peli de Universal Pictures, sea Kung Fu Panda 4 o Gru 4.

En juegos se esperan anuncios de ‘Sonic the Hedgehog’ y en series veremos la de ciencia ficción ‘Halo’, ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning’. Una buena muestra de la creatividad en publicidad en un evento que trasciende lo deportivo.