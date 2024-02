El comando ‘sudo’ llega a Windows 11

Ya se había producido algún rumor al respecto los últimos días, pero ahora ya es oficial, ‘sudo’ podrá ser invocado, próximamente, desde la consola de Windows 11. Y llegados a este punto hay dos posibilidades, en función de si has tenido contacto alguno con Linux o no. En el primer caso, a su vez, tu reacción probablemente dependerá de si utilizas también Windows o no. En caso negativo, posiblemente te sorprenderá saber que hasta ahora ‘sudo’ no estaba disponible en el sistema operativo de Microsoft, y en caso afirmativo es bastante probable que te hayas alegrado al saberlo.

Pero vayamos con la parte más interesante, es decir, con los usuarios de Windows que no saben qué es eso de sudo, y por lo tanto quizá les sorprenda un tanto que la llegada de un comando de consola sea una noticia tan interesante. Pero claro, para explicarlo es necesario entender la gran diferencia entre Linux y Windows (y sus respectivas comunidades) cuando hablamos de la seguridad de las cuentas de usuario del sistema operativo.

En Windows lo más habitual es emplear una cuenta de administrador, es decir, una cuenta con permisos para realizar una enorme cantidad de acciones, muchas de ellas potencialmente peligrosas. En Linux, sin embargo, lo más común es emplear cuentas de usuario con permisos limitados a lo que esa persona hace de manera habitual. De este modo se evita el riesgo de llevar a cabo acciones nocivas de manera accidental, pero también que esa cuenta de usuario pueda ser empleada por terceros con aviesas intenciones si es que cae en sus manos.

Ahora bien, ¿qué ocurre si un usuario de Linux con una cuenta limitada desea llevar a cabo una operación, mediante la línea de comando, que requiere un nivel de acceso superior al que le corresponde? Las dos opciones más rápidas son o abrir una consola como root (el tipo de cuenta con el nivel más alto de permisos en el sistema, también conocido como Super Usuario), o bien escalar sus permisos directamente desde la línea de comando. Y ahí es dónde entra ‘sudo‘.

Obviaré el chiste de que tiene ese nombre porque el nerviosismo de emplear ese comando nos hace sudar incluso un frío día de invierno. En realidad, su nombre es la contracción de «SU (Super User) Do», es decir, «Super Usuario hace» y, por lo tanto, como habrás deducido, le estaremos indicando al sistema que, el comando que encontrará a continuación, debe ejecutarse como el usuario root del sistema. En ese momento, claro, el usuario deberá autenticarse para que el sistema lleve a cabo esa acción.

En la imagen bajo este párrafo, puedes ver la diferente respuesta (en una misma sesión de consola) al emplear un comando con una cuenta de usuario normal, y hacerlo con el comando ‘sudo’ (‘whoami’ es un comando que nos indica qué cuenta de usuario estamos empleando en ese momento):

Hecha la aclaración, e incidiendo en que por norma general el usuario de Linux tiene una consciencia bastante más desarrollada sobre la importancia del uso de cuentas de usuario con solo los permisos necesarios para llevar a cabo las acciones que le corresponden, queda bastante más clara la razón por la llegada del comando ‘sudo’ a Windows 11, confirmada por Microsoft y que ya ha se ha empezado a desplegar en la Preview Build 26052 de los canales Canary y Dev del programa de insiders.

Adicionalmente, y en la línea habitual de Microsoft desde que se «enamoró» de Linux y del ecosistema del software libre, este proyecto ha optado por una licencia del tipo MIT, por lo que hablamos de un proyecto de código abierto, cuyo repositorio puedes encontrar en GitHub. Eso sí, dado que ha debutado ahora en los dos canales más inestables del programa de insiders, y que parece que Microsoft pretende que la comunidad se involucre en su desarrollo, lo más probable es que todavía tengamos que esperar, quizá hasta finales de año, hasta que ‘sudo’ llegue a la versión final de Windows 11.

Es importante aclarar, eso sí, que este ‘sudo’ para Windows no es un fork (una bifurcación) ni una adaptación del ‘sudo’ de Linux, se indica en la publicación de Microsoft. Así, debemos entender que se ha partido prácticamente de cero (obviamente al menos la inspiración sí que viene, obviamente, del sudo de Linux), de modo que durante estos meses, si la comunidad se involucra, el resultado final puede acabar siendo muy interesante.