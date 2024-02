¿Cómo funcionará la interoperabilidad de WhatsApp con otras aplicaciones de mensajería? Como sabías y si no lo vas a saber ahora, una nueva política de la Unión Europea está forzando al líder del sector a «abrirse» al resto de ofertas, esto es, a facilitar algún tipo de compatibilidad con alternativas de terceros, dada su posición en el mercado.

WhatsApp se plegará a la nueva Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, cuyo objetivo consiste en “igualar las condiciones para todas las empresas digitales, independientemente de su tamaño […] para acabar con las prácticas injustas sobre las empresas y consumidores”. Esta ley indica asimismo que «la interoperabilidad entre las plataformas de mensajería mejorará. Los usuarios de pequeñas o grandes plataformas podrán intercambiar mensajes, enviar archivos o hacer videollamadas entre estas aplicaciones».

Esta ley afectará de manera específica a lo que la UE denomina como «guardianes», los gigantes tecnológicos que dominan la mayor parte del mercado del hardware y el software de uso doméstico en territorio comunitario: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft y Samsung. Es decir, esto no va solo de WhatsApp, aunque parece que la app de Facebook -o sea, de Meta- será una de las puntas de lanza de este cambio de paradigma.

En concreto, se espera que la ley comience a aplicarse en marzo de este año y aquellas compañías que no cumplan con la misma se verán expuestas a sanciones e incluso podrían tener que cesar sus operaciones. Total, que en Meta llevan tiempo trabajando en hacer esta interoperabilidad posible y ojo, porque no solo afecta a WhatsApp: también Facebook Messenger, otra de las aplicaciones más populares de su categoría, recorrerá el mismo camino.

La premisa es simple. Tan simple como utilizar un servicio de correo electrónico, basado en un protocolo estándar el cual permite comunicarse con usuarios de otros servicios. Y, antes de que te lo preguntes, sí, se podría haber hecho lo mismo con la mensajería, pero los gigantes del sector prefirieron competir entre ellos para amarrar a cuantos más usuarios mejor… Hasta que ha llegado la UE a poner un poco de sentido común.

En resumen, tal y como explican en Wired, la interoperabilidad de WhatsApp con otras apps de mensajería se hará de forma un tanto peculiar, pues las conversaciones no se integrarán con las propias del servicio, sino que se separarán en una suerte de apartado llamado «chat de terceros», una bandeja de entrada independiente que, por motivos obvios, no garantizará el mismo nivel de seguridad de los mensajes nativos.

Dicho lo cual, toda app de mensajería que desee ser compatible con WhatsApp deberá pasar por el aro de Meta, incluyendo la firma de un acuerdo y sus términos, así como el uso de los servidores de la compañía. De manera adicional las apps de terceros podrán adoptar el protocolo de cifrado de Signal (el usado por WhatsApp), algo que «agradecerán» en Metal, además de pasar sus comunicaciones por un proxy, antes de conectar con los servidores de WhatsApp.

Se comenta también que aquellas aplicaciones que utilicen un protocolo de cifrado diferente, deberán cumplir de igual modo con los estándares de seguridad de WhatsApp. ¿Se trata quizás de una mención a Telegram, donde se usa su propio protocolo de cifrado no estándar? Habrá que verlo. Como habrá que ver cómo termina encajando todo, porque tal y como se presente no tiene demasiada buena pinta, aunque en última instancia el efecto sea el deseado.

¿Qué otras aplicaciones se verán obligadas a plegarse ante la Ley de Mercados Digitales? Si fuera por Google, iMessage será la siguiente. Sin embargo, su implantación en la UE no es tan masiva como la de WhatsApp o Facebook Messenger y la predisposición de Apple no ayuda, porque no la hay.