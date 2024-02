¿Dónde está el botón «Mostrar Escritorio» de Windows 11?

Microsoft desplegó, hace unos días, la actualización KB5034765 para Windows 11 versiones 22H2 y 23H2, ambas en todas sus ediciones. Se trata del ya tradicional Patch Tuesday, ya sabes, la actualización mensual dirigida a solventar problemas de seguridad en el sistema operativo, una política de seguridad que recientemente cumplió 20 años y que, en general, siempre ha tenido una buena acogida entre usuarios y profesionales de la seguridad, si bien es cierto que en alguna ocasión Microsoft la ha aprovechado para actualizar algún elemento del sistema.

Ha ocurrido, en este caso, que algunos usuarios tras instalarla han detectado que el botón «Mostrar Escritorio» de la barra de tareas ha desaparecido. Por si no lo tienes ubicado, hablo de la función por la que, al hacer click en el extremo del lateral derecho de la barra de tareas, automáticamente se minimizan todas las ventanas abiertas, dejando así a la vista el escritorio.

No tengo información sobre la cantidad de usuarios que emplean habitualmente este botón, pero de lo que no me cabe la menor duda es de lo útil que resulta para los mismos, y que haya estado presente en el sistema operativo desde hace décadas (la función ha estado presente desde Windows 95 y en su actual emplazamiento desde Windows 98), parece una señal clara de que Microsoft lo ha considerado útil todo este tiempo. Pero entonces, ¿ha desaparecido por un error de la actualización o, por el contrario, es que la tecnológica ha decidido eliminarlo en Windows 11?

Pues lo cierto es que se trata de un cambio intencional ya que, según podemos leer en la página sobre la actualización KB5034765, Microsoft ha retirado el botón «Mostrar Escritorio» de la barra de tareas de Windows 11 para reservar ese espacio a Copilot, más concretamente, claro, al lanzador con el que podremos abrir la integración del asistente de Microsoft en el sistema operativo. Y es cierto que, dado que la barra de Copilot se muestra en el lateral derecho del Escritorio, parece que el lateral derecho de la barra de tareas es el emplazamiento lógico para su botón.

Ahora bien, la función no se ha eliminado, y los usuarios que lo deseen podrán restaurar el botón accediendo a Configuración -> Personalización -> Barra de Tareas -> Comportamiento de la Barra de Tareas. Ahora bien, quizá Microsoft debería haber pensado un poco más cómo integrar el botón parea abrir Copilot, sin que esto supusiera ocultar una función que, como digo, resulta tan práctica a tantos usuarios.

No obstante, para quienes se sientan cómodos con este cambio pero sigan necesitando mostrar el escritorio, recordar que esto también se puede conseguir con el atajo de teclado Windows + D.