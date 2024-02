GeForce Now suma nuevos juegos y supera los 1.800 títulos disponibles

Como cada jueves nos toca echar un vistazo a las novedades más importantes de la semana que llegan a GeForce Now, y en esta ocasión los juegos son los grandes protagonistas. NVIDIA ha confirmado la llegada de 11 nuevos títulos y un importante hito, la disponibilidad de más de 1.800 juegos en este servicio.

En la lista de nuevos juegos que llegan a GeForce Now tenemos nombres importantes, como Nightingale, y también la llegada de la versión 1.0 de juegos que estaban disponibles en fase de acceso anticipado, como Last Epoch, un título que es una especie de mezcla entre Path of Exile y Diablo IV, y que es muy recomendable para todos los amantes de los juegos ARPG.

Nuevos juegos disponibles en GeForce Now

Le Mans Ultimate (Nuevo lanzamiento en Steam, Feb. 20).

Nightingale (Nuevo lanzamiento Steam, Feb. 20).

Terminator: Dark Fate – Defiance (Nuevo lanzamiento Steam, Feb. 21).

Garden Life: A Cozy Simulator (Nuevo lanzamiento Steam, Feb. 22).

Pacific Drive (Nuevo lanzamiento Steam, Feb. 22).

Solium Infernum (Nuevo lanzamiento Steam, Feb. 22).

Katamari Damacy REROLL (Steam).

Klonoa Phantasy Reverie Series (Steam).

PAC-MAN MUSEUM+ (Steam).

PAC-MAN WORLD Re-PAC (Steam).

Tales of Arise (Steam).

Tres juegos disponibles en fase de acceso anticipado llegan a su versión 1.0, con mejoras importantes a nivel de estabilidad y de corrección de errores:

Last Epoch (Versión 1.0 en Steam, Feb. 21).

Myth of Empires (Versión 1.0 en Steam, Feb. 21).

Sons of the Forest (Versión 1.0 en Steam, Feb. 22).

Si quieres probar GeForce Now pero tienes dudas, o ahora mismo no puedes gastar dinero, te recuerdo que está disponible la opción de suscripción gratuita, que te permitirá disfrutar de la plataforma básica con sesiones de juego de una hora. Es una excelente manera de experimentar lo que puede ofrecer esta plataforma de juego en la nube, pero recuerda que las opciones de pago están a otro nivel, y que ofrecen una experiencia muy superior.

GeForce Now RTX 4080, también conocida como «Ultimate», nos permite jugar en resolución 4K con trazado de rayos activado, utilizar las tecnologías integradas en NVIDIA DLSS y disfrutar de una fluidez absoluta con tasas de hasta 120 FPS.