NVIDIA estaría «más que feliz» de hacer chips personalizados, y esto es muy importante

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ha confirmado que el mercado de los chips personalizados es un mercado importante, y que estarían «más que contentos» de ofrecer a sus clientes la posibilidad de crear soluciones de este tipo para cubrir sus necesidades de una manera más efectiva y realista, y también más equilibrada a nivel de costes.

Los chips con diseños personalizados juegan un papel muy importante en el sector tecnológico. A nivel de consumo general este tipo de soluciones son muy conocidas porque están presentes en las consolas de la generación actual, ya que tanto PS5 como Xbox Series X y Series S utilizan APUs personalizadas que fueron diseñadas por AMD con la colaboración de Sony y Microsoft, y fabricadas por TSMC.

Jensen Huang habla en sentido amplio cuando se refiere a la posibilidad de que NVIDIA cree chips personalizados, es decir, no se refiere a ningún ámbito en concreto, y esto es totalmente comprensible, porque el gigante verde tiene un ecosistema de soluciones muy grande que puede adaptar y personalizar para cubrir las necesidades de cualquier tipo de cliente.

Si nos centramos en el mercado de consumo general, y le damos un poco de contexto, creo que lo más interesante de estas declaraciones es lo bien que encajan con los rumores más recientes que apuntan a una Xbox Next Gen con GPU NVIDIA. Esto no quiere decir que podamos tomar las palabras de Jensen Huang como una confirmación, pero desde luego es curioso, porque estás llegan justo en un momento en el que las especulaciones sobre la próxima Xbox apuntan con tanta fuerza en la dirección de NVIDIA.

Una Xbox de nueva generación con GPU NVIDIA sería beneficioso tanto para Microsoft como para los de verde. El gigante de Redmond podría promocionarla como un sistema premium con mayor rendimiento en trazado de rayos que, además, sería compatible con todo el ecosistema de tecnologías que agrupa NVIDIA DLSS 3.5, lo que le permitiría diferenciarla de una manera muy clara de PlayStation 6 que, en teoría, repetirá hardware AMD (probablemente una APU).

La compañía que dirige Jensen Huang también se beneficiaría a diferentes niveles. Por un lado volver a las consolas tendría un impacto positivo a nivel de imagen y de optimización, y por otro lado un contrato para suministrar una GPU personalizada a Microsoft durante un periodo de entre 8 y 10 años supondría una suculenta fuente de ingresos sin ningún tipo de riesgo.

2/2 …. But if it’s not possible to do that, we’re more than happy to do a custom chip. And the benefit to the customer, as you can imagine, is really quite terrific. It allows them to extend our architecture with their know-how and their their proprietary information.»

— Stephen Nellis (@StephenNellis) February 21, 2024