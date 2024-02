Tomb Raider Redux, un remake+ más que recomendable

Los primeros juegos de la saga Tomb Raider están, sin duda, viviendo una segunda juventud en estos últimos tiempos. Es evidente que parte de este fenómeno se debe, sin duda, a la nostalgia, un sentimiento bastante presente en varias generaciones, como ya ha quedado más que acreditado, y que muchos han sabido explotar con fines comerciales (aunque no es el caso que nos ocupa en esta noticia). Sin embargo no solo es nostalgia, al hablar de los títulos protagonizados por Lara Croft, también hay que reconocer que, salvo por su apartado gráfico, han envejecido de maravilla.

Esto no es baladí, pues recordemos que el primer Tomb Raider llegó al mercado en 1996, hace la friolera de 28 años, tiempos en los que los gráficos 3D empezaban a despegar de verdad en el PC gracias a las míticas Voodoo de 3DFX, tiempos en los que el tope de gama lo marcaban los procesadores Intel Pentium a 200 MHz (con el novedoso juegos de instrucciones MMX) acompañado de 64 megas de RAM y alrededor de 2 gigas de almacenamiento (IDE-PATA, por supuesto).

Como ya hemos recordado en alguna ocasión, el Tomb Raider original fue uno de los primeros juegos, para PC, en aprovechar las, entonces emergentes, arquitecturas de 32 bits para la recreación de entornos 3D en PC. Pero es que además era muy divertido, desafiante, su protagonista se convirtió casi de inmediato en un icono y, en consecuencia, no solo hizo historia, también jugó un papel muy influyente en la industria, como referencia para otros estudios.

Así, cada cierto tiempo sabemos de nuevos proyectos relacionados con los clásicos, como el espectacular resultado de aplicar path tracing al primero de la saga. Y, bueno, obviamente los titulares de los derechos decidieron sacarle partido a esta nostalgia, con una remasterización de la trilogía original que salió a la venta hace poco más de una semana, y que en general está obteniendo muy buenas críticas, si bien hay jugadores a los que les está costando un poco acostumbrarse al nuevo sistema de control.

Así, entre tanta nostalgia, DSOG se hace hoy eco de Tomb Raider Redux, un remake+ gratuito, creado por el reconocido modder y maker AngelOfDarkness. Y seguramente habrás reparado en que tanto en el título como en este párrafo, he añadido el símbolo + a la palabra remake. ¿Por qué? Pues porque no se ha limitado a tomar alguna de las ediciones originales del mismo y actualizar texturas. En su lugar, ha tomado elementos de la versión original, otros de las ediciones de aniversario, y ha creado una suerte de mashup al que, además, también ha añadido contenidos de creación propia.

Personalmente, lo he descargado y probado muy por encima (apenas cinco minutos) y me ha dejado con buen sabor de boca y ganas de dedicarle más tiempo. ¿Será por la nostalgia? ¿Será porque Tomb Raider era y sigue siendo un juegazo? ¿Será porque AngelOfDarkness ha vuelto a hacer un gran trabajo? Como ya he dicho, tendré que dedicarle más tiempo para poder responder a esta pregunta, pero mi primera sensación al respecto es que, como en otros casos, la respuesta está en la suma de las partes.

