Los mejores contenidos de la semana en MC (CDVIII)

Cuánta memoria RAM necesita un PC con Windows 11. Si te preguntas cuánta memoria RAM necesitas para instalar Windows 11 la respuesta es muy sencilla, debes tener al menos 4 GB de RAM. Ahora bien, ¿con este mínimo podrás tener una experiencia de uso adecuada? Respondemos a esa, y a otras preguntas, en este especial que acabará, si las tuvieras, con todas tus dudas al respecto.

Juego en PC frente a consolas, ventajas y desventajas. ¿Juego en PC o en consolas? ¿O en ambas? El entretenimiento digital tiene a los videojuegos como estrella del espectáculo. Una industria que suma una cifra de negocio fabulosa y que además de los propios juegos emplea todo tipo de hardware. Máquinas dedicadas, pero también todo tipo de accesorios y periféricos que se venden bajo el paraguas de la etiqueta Gaming.

Opel Zafira E Life, sonidos. El de las furgonetas eléctricas de pasajeros es un mercado que poco a poco se ha ido asentando en el panorama de la oferta de movilidad de las principales marcas. Hemos puesto a prueba la propuesta de Opel para este creciente y cada vez más interesante mercado, que no solo atrae a profesionales, también cada día a más particulares.

Todo a punto para el MWC 2024, la feria mundial de la movilidad. Todo está listo en Barcelona para el arranque del MWC 2024. El Mobile World Congress se celebrará del 26 al 29 de febrero y como cada año en MuyComputer te ofreceremos una amplísima cobertura, y aquí te adelantamos todo lo que nos espera durante esos días, que no es poco.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED, análisis: creatividad inteligente. Tras probar, en enero, el ASUS Zenbook 14 OLED, uno de los primeros portátiles de la compañía con CPU Intel Meteor Lake, hoy le toca el turno al ASUS Vivobook Pro 15 OLED, un equipo que apuesta también por un diseño elegante y un acabado premium, y que adopta una configuración más potente a nivel de hardware sin descuidar movilidad ni autonomía.

Los diez mejores juegos de 2023. El pasado año fue uno de los más interesantes en lo que a gaming se refiere. Si tuviéramos que hacer una lista con los mejores juegos de 2023 sería muy complicado, tanto por la cantidad de títulos interesantes que llegaron al mercado, como por no poder probarlos todos. Aún así, lo intentamos en esta lista que no debes perderte.

Escritorio remoto de Chrome, activación y uso. Las funciones de acceso remoto son bien conocidas entre profesionales y administradores de sistema, pero también son interesantes para el usuario de a pie. La industria ofrece soluciones comerciales avanzadas y todos los sistemas operativos incluyen sus propias herramientas. También existen otras básicas y gratuitas que solo requieren el uso de un navegador web y aquí es donde entra el Chrome Remote Desktop de Google.

Sihoo Doro S300, análisis: la silla ergonómica que «desafía la gravedad». La Sihoo Doro S300 es la nueva silla ergonómica de uno de los principales fabricantes mundiales del sector. Un modelo premium que puede utilizarse en entornos de oficina, trabajo en casa, estudiantes, jugadores o por cualquier usuario que valore la comodidad de uso, funcionalidad, capacidad de ajuste. La hemos probado y te lo contamos todo.

Intel 14A e Intel 3T, nuevos nodos y un modelo de fabricación para la era de la IA. El gigante del chip ha presentado una nueva hoja de ruta que recoge el presente y el futuro de sus nodos de fabricación de semiconductores. Dentro de dicha hoja de ruta destacan, sin duda, el nodo Intel 14A, sucesor del nodo Intel 18A y uno de los más avanzados del sector, y los nodos Intel 3-T, Intel 3-E e Intel 3-PT, que se perfilan como evoluciones especializadas del nodo Intel 3.

NVIDIA App, nuevo centro de control inteligente con funciones de valor. NVIDIA ha dado un importante salto en usabilidad, al unificar algunas de sus aplicaciones y herramientas en una nueva app, que hemos podido probar antes de que llegara a todos los usuarios. Más allá de adelantarte que es todo un acierto, te contamos lo que debes saber sobre ella.

¿Es Windows un buen sistema para los ‘geeks’ de la línea de comandos? La reciente llegada oficial del comando sudo a Windows 11, aunque su implementación no tenga en realidad relación con la disponible para Linux y otros sistemas tipo Unix, ha reforzado la apuesta de Microsoft por las interfaces de líneas de comandos. Ahora bien, ¿convierte esto al sistema operativo de Microsoft en una buena opción en este sentido?

¿Qué puedes hacer con Google Gemini? Ya han pasado unas semanas desde que Google oficializara el salto de Bard a Gemini, y seguro que has visto mucha información al respecto. Ahora bien, ¿eres de esas personas que todavía no tienen del todo claro para qué emplear este servicio? Aquí te damos unas cuantas ideas, además de ciertas pistas sobre su uso.

Novedades VOD 08/24: ‘Avatar: La leyenda de Aang’, nexus interruptus. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y la cosas está contenida, pero muy variada al mismo tiempo, así que pasa y mira a ver si encuentras algo que te guste, más allá de Avatar: La leyenda de Aang.

Mi nuevo PC: guía completa con componentes, configuración y montaje. Montar tu propio PC es un proceso divertido e ilusionante… siempre que lo tengas todo claro. Así, tanto si no lo has hecho nunca, como si pese a tener experiencia previa prefieres dar un repaso a todos los puntos clave, no te pierdas esta guía, con la que no te quedarán dudas.

Xiaomi 14 y 14 Pro, pistoletazo de salida del MWC 2024. Aunque el MWC 2024 se inicia oficialmente mañana, lunes 26, Xiaomi se ha adelantado por unas pocas horas, con una presentación de lo más interesante, en la que finalmente hemos podido ver, entre otros dispositivos, la renovación de sus esperados Xiaomi 14 y 14 Ultra, dos smartphones que no nos han dejado indiferentes.

