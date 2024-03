Bienvenido a nuestra sección de juegos gratis y ofertas, en la que cada semana encontrarás todos los juegos gratis y las mejores ofertas para PC y consolas en formato físico y digital.

JUEGOS GRATIS

Space Crew: Legendary Edition

El primer juego que te puedes llevar gratis esta semana es Space Crew: Legendary Edition, un simulador espacial repleto de acción en el que deberás gestionar bien a tu tripulación, si quieres llegar lejos. Lo puedes reclamar en Steam y tienes de tiempo hasta el 14 de marzo para hacerlo, así que con calma.

Aerial_Knight’s Never Yield

El segundo es el juego gratuita de la semana en Epic Games Store, Aerial_Knight’s Never Yield, un runner plataformero en 3D de estética y ritmo urbano que puedes reclamar en este enlace.

Nomads of Driftland: The Forgotten Passage

La siguiente parada está en GOG, donde están regalando la expansión de pago de este juego gratuito, por si te interesa hacerte con el paquete completo a precio ceo. Es decir, primero hay que descargar Nomads of Driftland, que es gratis, y luego Nomads of Driftland: The Forgotten Passage, DLC que puedes reclamar en este enlace, siempre y cuando te interese este título de estrategia en tiempo real.

Prime Gaming

Si eres usuario de Amazon Prime, en Prime Gaming tienes a tu alcance todos estos juegos gratis por tiempo limitado:

Blade Assault

Breakout: Recharged

Criminal Archives: Alphabetic Murders – CE

Fallout

Gravitar: Recharged

Missile Command: Recharged

Tempest 4000

Y todos estos, también por tiempo limitado, en Amazon Luna:

Chicken Assassin: Reloaded

DRIFT CE

Garfield Lasagna Party

Inertial Drift: Twilight Rivals Edition

Inside My Radio

KUNAI

Rescue Party: Live!

The Jackbox Party Pack 10

Trepang2

OFERTAS

Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.