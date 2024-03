Qué fuente de alimentación necesito para mover una Radeon RX 7900 GRE

La Radeon RX 7900 GRE es una tarjeta gráfica de entrada a la gama alta que, como os contamos en nuestro análisis, posiciona como una opción interesante por su buen rendimiento en rasterización, siempre que podamos encontrarla por un precio de 619,90 euros. Al momento de escribir este artículo el modelo Pulse de Sapphire estaba disponible en oferta por 589,95 euros, y por ese dinero es una buena compra.

Al tratarse de una tarjeta gráfica de gama alta la Radeon RX 7900 GRE tiene un consumo considerable, y por tanto necesita de una fuente de alimentación bastante potente par funcionar sin problemas. No obstante, los que nos leéis a diario ya sabéis que esto dependerá también del resto de componentes del equipo, es decir, del consumo que añaden el procesador y el resto de partes de un PC.

El análisis de la Radeon RX 7900 GRE tuvo un gran éxito, y esto significa que muchos de vosotros tenéis especial interés por esta tarjeta gráfica. Por ello he decidido compartir con vosotros un nuevo artículo especial donde os voy a contar qué fuente de alimentación necesitamos, como mínimo, para poder mover esta tarjeta gráfica, y también os diré qué procesador es la opción más adecuada para sacarle el mayor rendimiento posible.

Necesitas una fuente de alimentación de 600 vatios para mover la Radeon RX 7900 GRE

Esa fuente de 600 vatios sería el nivel mínimo para un equipo configurado con un procesador que no tenga un consumo muy elevado, ya que en caso contrario necesitaríamos una fuente de alimentación más potente. En mi análisis la Radeon RX 7900 GRE tuvo un pico de consumo de 263 vatios y registró una media de 257 vatios, lo que quiere decir que tiene un consumo superior al de la GeForce RTX 4070 SUPER, y por ello os recomiendo una fuente de alimentación un poco más potente.

Para entender mejor esta recomendación os voy a poner un ejemplo concreto. Un equipo configurado con un procesador AMD Ryzen 5 7600, 32 GB de memoria RAM DDR5 configurada en doble canal, una unidad SSD PCIe Gen4 x4, seis ventiladores de 120 mm y un kit de refrigeración líquida con tres ventiladores tendría un consumo aproximado de 485 vatios.

Con una fuente de 550 vatios también podría funcionar siempre que cumpla los valores mínimos de amperaje, pero iríamos muy justos, por eso es mejor optar por una de 600 vatios. Tendremos también más margen de maniobra para futuras ampliaciones, y al final la diferencia en términos de inversión económica entre una fuente de alimentación de 550 vatios y una de 600 vatios es mínima.

Sin embargo, si en vez de montar un Ryzen 5 7600 elegimos un procesador con un consumo mayor, como un Intel Core i9-13900K, por ejemplo, necesitaríamos una fuente de alimentación más potente. En este caso, un PC con la misma configuración que el anterior pero utilizando ese procesador de Intel tendría un consumo aproximado de 678 vatios a plena carga, lo que significa que en este caso necesitaríamos una fuente de alimentación de al menos 750 vatios.

Es importante tener claro también que la Radeon RX 7900 GRE necesita dos conectores de alimentación adicional de 8 pines. La mayoría de las fuentes de alimentación de 600 vatios ya vienen con dos conectores de alimentación PCIe de 8 pines, así que no deberíamos tener problema, pero es necesario tenerlo en cuenta por si acaso. La NOX HUMMER X600W con certificación 80 Plus Bronce sería suficiente para mover la configuración con Ryzen 5 7600 o equivalente, y solo cuesta 63,92 euros.

Espacio en el chasis, procesador recomendado y otras cosas que debes saber

El espacio que necesitaremos en el chasis dependerá del modelo concreto que escojamos, pero en general la Radeon RX 7900 GRE es una tarjeta gráfica grande que no cabrá en chasis pequeños. A modo de referencia os dejo los datos del modelo Pulse de Sapphire que analizamos, ya que os servirá de orientación en general. Esta ocupa 2,5 ranuras de expansión y tiene unas medidas de 280 x 128,75 x 52,57 mm.

No es una tarjeta gráfica que alcance temperaturas muy elevadas, así que su impacto en el interior de nuestro PC no será importante siempre que el flujo de aire cumpla. En este sentido también puede influir la calidad del sistema de refrigeración del modelo que escojamos, pero incluso con los más económicos no tendremos unas temperaturas elevadas, así que no tenéis nada de lo que preocuparos.

En cuanto al procesador para acompañarla a partir de un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F ya podríamos aprovecharla de forma optima, no sería necesario montar una CPU más potente para que desarrolle todo su potencial, aunque obviamente un Ryzen 5 7600 o un Intel Core i5-12600K harán que rinda un poco mejor en resoluciones más dependientes de la CPU. Recordad que aunque la Radeon RX 7900 GRE es una tarjeta gráfica que da lo mejor de sí en 1440p se defiende muy bien en 4K.