Microsoft Rewards es uno de los ganchos de los de Redmond para atraer a los usuarios a sus productos y servicios, en especial, al navegador Microsoft Edge y al buscador Bing. Y no está nada mal el invento, pues simplemente por usar lo que ya usas, acumulas puntos con los que canjear recompensas. Parece, sin embargo, que el coste está creciendo más de lo deseable, según se está denunciando en redes sociales.

Por si acaso aún no lo conocías, Microsoft Rewards es un programa sin misterio alguno, porque el nombre lo dice todo. Para participar en el mismo solo necesitas una cuenta de Microsoft y, como mínimo, utilizar el buscador Bing, aunque cuanto más amplíes el terreno de juego, más puntos recibirás. Así, además de buscar con Bing en PC y móvil conviene hacerlo desde Microsoft Edge. También suman las compras en la Microsoft Store y si tienes una Xbox, por ahí hay donde rascar igualmente.

Pues bien, son muchos los usuarios que hacen lo propio y, a lomos de Edge y haciendo uso de Bing, cumpliendo con los retos diarios y otras tareas (lo tienes todo en el icono de Microsoft Rewards, en la barra de herramientas del navegador) han ido reuniendo puntos y reclamando las recompensas que se ofrecen, como tarjetas de regalo de Amazon, de la Microsoft Store, de tiendas de ropa, juegos y contenidos relacionados, etc.

Hay recompensas de coste muy diferente en Microsoft Rewards, pero las más interesantes no son sencillas de conseguir, cuestan mucho tiempo frente a la pantalla, navegando y -al menos, los usuarios más cafeteros- cumpliendo retos y demás… para que te las suban sin previo aviso, como parece estar sucediendo por ahí, según recogen en MSPowerUser tras rastreas redes sociales como Reddit o Twitter, donde los usuarios se están quejando por el cambio.

De acuerdo a esta información, el coste de las recompensas de Microsoft Rewards ha aumentado hasta un 33% en algunos casos, por lo que una tarjeta de regalo de Microsoft Store de 50 dólares ha pasado de los 46.000 a los 47.500 puntos, una tarjeta de 100 dólares ha pasado de los 91.000 puntos a los 95.000 puntos… Y no es algo que esté ocurriendo solo en Estados Unidos; tambiédn hay usuarios de Reino Unido y otros sitios quejándose por lo mismo.

Con alguna que otra excepción, como es España, donde -o eso esta misma información- «los puntos necesarios para canjear tarjetas de regalo habían disminuido». ¿Es así? ¿No lo es? Lo cierto es que no se sabe bien, porque Microsoft no registra los cambios que hace a este respecto y sucede lo mismo cuando lo hace hacia arriba o hacia abajo. Y tu ¿te has llevado alguna vez alguna recompensa de Microsoft Rewards? Nunca es tarde si la dicha es buena.