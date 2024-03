La casual y sorprendente confirmación del Google Pixel 8a

Si me hubieran preguntado, hasta hoy, la razón por la que daba por seguro el lanzamiento del Google Pixel 8a dentro de un par de meses, pese a la (común) ausencia a estas alturas de una confirmación pública, más que por las filtraciones que se han producido hasta el momento, habría señalado el alcance que evo que están teniendo los Pixel Na, especialmente el Pixel 7a, que tuve la oportunidad de probar en su momento, y que por su relación calidad-precio me parece una de las mejores opciones del mercado en la actualidad.

A diferencia de lo ocurrido con otros modelos y generaciones anteriores, en los meses que han transcurrido desde su lanzamiento, ya me he encontrado en mi entorno personal y profesional con varias personas que han optado por este gama media-alta (o nivel de entrada de la gama alta, este umbral es extremadamente subjetivo). Y sí, en algún caso concreto reconozco que podido tener algo que ver, por mis recomendaciones al respecto, pero en la mayoría de los casos he sabido de sus compras a posteriori. Y esto no hace más que confirmarme, en la distancia corta, algo que ya es una clara tendencia de crecimiento.

No obstante, y como comentaba anteriormente, ya se han producido dos filtraciones especialmente destacables con respecto al futuro Google Pixel 8a. La primera tuvo lugar menos de una semana después de que se presentaran los Pixel 8 y Pixel 8 Pro, con unos renders que nos permitían ponerle, por primera vez, cara al smartphone que esperamos para mayo. Y la segunda, de finales de enero de este año, nos confirmaba algún detalle más del mismo al mostrarnos supuestas imágenes reales de su embalaje.

Ahora bien, ya has visto que he empezado diciendo «hasta hoy», pues ahora ya cuento con otra razón, de todavía más peso, para tener claro que este modelo está en los planes de futuro de Google. Y es que, como podemos ver en el tracker de la plataforma, un empleado de Google ha confirmado el futuro lanzamiento del Google Pixel 8a, aunque lo ha hecho de manera indirecta, al indicar que una función bastante demandada verá la luz precisamente con la llegada del 8a.

Con respecto a la información sobre la batería, la buena noticia es que, por lo tanto, no será necesario esperar a la llegada de Android 15 para que los usuarios puedan empezar a contar con ella, pues el mensaje deja bastante claro que su debut se producirá con la llegada del Pixel 8a. A no ser, claro, que Google decida retrasar el lanzamiento del Pixel 8a a octubre, junto con la presentación de los Pixel 9 y Pixel 9 Pro, aunque este movimiento resultaría un tanto sorprendente.