Steam está imparable, vuelve a batir su propio récord

La gran referencia en tiendas digitales de juegos es, indiscutiblemente, Steam. Esto gusta a bastantes, aunque también disgusta a otros por razones de lo más diversas, pero es incuestionable que Valve lleva a cabo un esfuerzo continuo por permanecer en dicha posición. Ya sea por su amplio catálogo, por la suma habitual de nuevas funciones e incluso por sus apuestas por el mercado de los dispositivos, a veces exitosas como con Steam Deck, otras mucho menos afortunadas, como las Steam Machine.

Durante estos años, claro, han surgido rivales que han intentado plantarle cara, pero hasta ahora la única tienda digital de juegos que ha llegado a hacerse notar ha sido Epic Games Store, que no obstante todavía está muy lejos de acercarse, en la gran mayoría de sus números, a los de Steam. Otras tiendas, como GOG y Itch.io han optado desde sus orígenes por la especialización en mercados muy concretos, por lo que no son amenaza para Steam, pero la tienda de Valve tampoco lo es para ellos.

Así, en esa posición dominante, es normal que cada cierto tiempo veamos hitos de crecimiento en sus números, y precisamente el fin de semana pasado se alcanzó uno reciente y destacable, con nada menos que 34 millones de usuarios conectados de manera simultánea. Es cierto, sí, que esta cifra recoge todos los usuarios conectados, no solo los que están jugando, pero aún así hablamos de una cifra espectacular, y una muestra de que la tienda, puesta en marcha hace ya más de 20 años, todavía tiene mucho recorrido por delante.

Lo que no esperábamos era que esa cifra se viera superada tan pronto por una nueva marca, que es lo que ha ocurrido. Y es que, según vemos en SteamDB, Steam ha vuelto a batir su récord, ahora con más de 35 millones de usuarios conectados de manera simultánea. Los datos exactos del pico son 35.385.530 usuarios conectados y 11.117.276 jugando de manera simultánea, si bien en este segundo caso no hablamos de récord, pues solo dentro de los últimos 30 días ya se registraron 11.155.445 jugando simultáneamente, y el número más alto en este sentido, desde que hay datos, se produjo en enero de este año, con 11.582.167 concurrentes.

Lo más interesante de esto es que, además, hablamos de una semana en la que no se ha producido algún lanzamiento excepcionalmente relevante, no hablamos de números sostenidos en un estreno esperado desde hace año. No, lo que vemos es que Steam no para de crecer, para dicha de sus usuarios y, sobre todo, de Valve, una de las grandes precursoras en la distribución digital.