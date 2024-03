Ori, un merecidísimo éxito de ventas

Los dos títulos de la saga, Ori and the Blind Forest, de 2015 y Ori and the Will of the Wisps, de 2020, son dos auténticas joyas que, ya desde sus primeros días en el mercado, empezaron a cosechar una gran reputación entre aquellos jugadores que se dejaron seducir por su propuesta. No diré, pues sería demasiado osado, que son los mejores metroidvania del mercado (pues recordemos que en este subgénero encontramos otras joyas como Hollow Knight), pero sí que deben estar, sin duda, en el top cinco del género.

Así, si repasamos sus valoraciones en Steam, vemos que ambos títulos cuentan con una medida se se sitúa en «Extremadamente positiva», mientras que si acudimos a Metacritic, podemos comprobar que sus títulos oscilan entre el notable alto y las puertas del sobresaliente. Y aún a falta de las mismas, si tuviera que guiarme por mi propio criterio tras haberlos jugado, tengo claro que hablamos de ese tipo de juegos en los que resulta evidente que todos sus aspectos, tanto técnicos como artísticos, han sido planteados con muchísimo mimo.

Esto, claro, hace que uno desee que sean un éxito comercial, primero porque es la justa recompensa a un trabajo bien hecho, y también porque esto nos permite soñar con que, en algún momento, el estudio decida que ya ha llegado el momento de retomar la saga y, de este modo, sorprendernos y alegrarnos con el anuncio de un nuevo Ori. En este caso, no obstante, la dicha es parcial, porque lo primero no supone, ni remotamente, una confirmación de lo segundo.

If Blind Forest would have flopped back then, we would’ve been bankrupt as a studio.

But thank god it didn’t – we sold around 10m copies of Ori so far, which probably makes it the most successful Metroidvania series ever made.

And it allowed me to buy this 😂😂😂 pic.twitter.com/lXh26hBNqb

— thomasmahler (@thomasmahler) March 10, 2024