30 juegos con requisitos ultra bajos para jugar en un PC con 4 GB de RAM

Si eres un amante de los videojuegos pero tienes problemas para encontrar títulos que funcionen con tu PC porque tienes unas especificaciones muy modestas tranquilo, también hay vida en las gamas más bajas, y se puede disfrutar de muchos juegos con requisitos ultra bajos que funcionan bien incluso con solo 4 GB de RAM.

Esa cantidad de memoria es el nivel mínimo para poder utilizar de forma aceptable Windows 10, un sistema operativo que todavía tiene soporte en Steam y en las demás plataformas de distribución digital de videojuegos. Dicho sistema operativo es el más utilizado en la conocida plataforma de Valve, y también a nivel internacional. Su gran popularidad se debe a sus bajos requisitos, a su madurez y al hecho de que, en general, ofrece un abanico de prestaciones muy parecido a lo que encontraremos en Windows 11.

La encuesta de hardware y software de Steam revela que la mayoría de sus usuarios cuentan con 8 GB o 16 GB de RAM, pero estos datos no son reflejo totalmente preciso de la realidad porque, como sabrán muchos de nuestros lectores, no recopila los datos de todos los usuarios de Steam, solo de aquellos que deciden participar en ella de forma voluntaria. En total, un 2,94% de los participantes en la encuesta tienen 4 GB de RAM, un porcentaje considerable que, ajustado a la realidad sería mucho más elevado.

Es fácil de entender, muchas personas, especialmente aquellas más jóvenes y con menos recursos, se ven atadas a equipos antiguos durante largos periodos de tiempo. Muchos de esos equipos son «heredados» de sus padres o de otros familiares que han comprado ordenadores nuevos y les han dejado los viejos.

En estos casos es muy frecuente encontrarnos con ordenadores que solo cuentan con 4 GB de memoria RAM, de hecho conozco más de un caso de equipos con 2 GB de RAM y Windows 7 que todavía siguen en uso. Buena parte de estos usuarios quiere jugar con su PC, pero no tienen claro qué títulos funcionarían bien y cuáles serían inviables. Por ello, he decidido hacer una mega recopilación donde voy a compartir con vosotros 30 juegos muy buenos con requisitos ultra bajos que funcionarán en un PC con 4 GB de RAM.

PC tipo para poder mover esos juegos con requisitos ultra bajos

Windows 10 como sistema operativo, porque Windows 7 no tiene soporte en Steam.

Procesador Intel Core 2 Quad Q6600 o AMD Phenom II X4.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 260 o Radeon HD 4870.

Esta configuración nos limita a juegos basados en DirectX 10 e inferiores, pero dentro de ese espectro podemos encontrar una gran cantidad de juegos con requisitos ultra bajos que nos darán muchas horas de diversión y que, en algunos casos, tendrán un buen apartado gráfico.

Debemos tener en cuenta que la resolución ideal para disfrutar de una buena fluidez y calidad gráfica será, en este caso, de 1.280 x 720 píxeles, que es lo que conocemos como HD. En algunos títulos podremos llegar a 1080p, pero será la excepción a la regla general porque, al final, la GeForce GTX 260 no era una tarjeta diseñada para mover juegos en 1080p de forma óptima, ni siquiera en su generación.

Contar con un procesador de cuatro núcleos, aunque sea antiguo, es un punto importante porque nos permite llegar al conteo ideal de hilos en algunos de los juegos seleccionados. Un Intel Core 2 Quad Q6600 cumple con ese requisito, y este procesador se puede encontrar de segunda mano por menos de 10 euros. La GeForce GTX 260 también es una tarjeta gráfica muy barata que ronda entre los 10 y los 20 euros.

1.-Fallout 3

Un título que no necesita presentación. Es uno de los mejores juegos de rol de acción y también una de las mejores entregas de la conocida franquicia de Bethesda. Su apartado gráfico cumple, sobre todo teniendo en cuenta sus requisitos, y pone ante nosotros un vasto mundo con una ambientación sobresaliente que podremos explorar con total libertad.

Creo que es una de las entregas a la que más horas le dediqué en su momento, y no me arrepiento en absoluto, fue una experiencia única, y lo considero como uno de los mejores juegos a los que he jugado en todos mis años como amante de los videojuegos. Con el equipo tipo podremos jugarlo de forma óptima.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Pentium 4 a 2,4 GHz o AMD Athlon XP a 2,4 GHz.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o ATI Radeon X600 con 256 MB.

7 GB de espacio libre.

2.-Mirror´s Edge

En su momento no le hice mucho caso porque el planteamiento no me terminaba de convencer, así que terminé jugándolo de forma tardía, pero disfruté mucho de la experiencia. Fue un soplo de aire fresco en el manido género de la acción en primera persona, y técnicamente es tan asequible que podremos moverlo de forma óptima con el equipo de referencia.

Este juego combina parkour con acción y escenarios bastante amplios que se adaptan perfectamente al desarrollo de la historia. Muy divertido, bien planteado y con un buen desarrollo a nivel de historia como de jugabilidad.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador de 64 bits a 3 GHz.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o ATI Radeon X600 con 256 MB.

8 GB de espacio libre.

3.-Batman Arkham City

La secuela de Batman Arkham Asylum. Es más exigente que aquél, pero sigue siendo asequible a nivel técnico y funcionará muy bien con el equipo de referencia. El planteamiento es el clásico de la saga Arkham, lo que se traduce en acción y exploración a partes iguales, puzles sencillos y una ambientación cuidada al milímetro.

De los mejores juegos protagonizados por el caballero oscuro, y uno de los que mejor ha aguantado el paso del tiempo a nivel gráfico, ya que sigue luciendo muy bien a pesar de los años que ya tiene encima.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz o AMD Athlon X2 4800+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o ATI Radeon HD 2600 Pro con 256 MB.

17 GB de espacio libre.

4.-Sleeping Dogs

He perdido la cuenta de las veces que he recomendado este juego, pero es que es una auténtica maravilla en todos los sentidos. Muchos lo definen como un GTA asiático, y tienen parte de razón, pero en el fondo es mucho más que eso, es un juego de acción tipo sandbox con toques de GTA que adopta un planteamiento más sencillo, y que tiene personalidad propia.

La historia y su narrativa es uno de sus puntos fuertes, pero también destacan el carisma de los personajes, la jugabilidad, la ambientación y la banda sonora. Esta última es tan buena que seguro que querrás volver a escuchar algunos de sus temas.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz o AMD Athlon X2 4800+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o ATI Radeon HD 2600 Pro con 256 MB.

15 GB de espacio libre.

5.-Bioshock Infinite

Una entrega que generó cierta polémica entre los fans de la franquicia Bioshock por el importante cambio de escenario que marcó y por todas las novedades que introdujo en general. Es cierto que se aleja mucho de las dos primeras entregas, pero esto no cambia el hecho de que es un buen juego. También funciona bien en el equipo tipo.

Gráficamente es uno de los que mejor ha envejecido gracias a su estética tipo dibujo animado, tiene una ambientación excelente y se deja jugar de maravilla. Muy recomendable, siempre que seas consciente de que es un punto de ruptura frente a los dos juegos anteriores.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz o AMD Athlon X2 4800+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o ATI Radeon HD 2600 Pro con 256 MB.

20 GB de espacio libre.

6.-GTA V

Uno de los grandes clásicos de este tipo de listas, y uno de esos juegos que no necesitan presentación. Es también uno de los más exigentes en lo que a memoria RAM se refiere, pero con el equipo tipo se deja jugar bien siempre que nos mantengamos en 720p y utilicemos el preajuste de calidad normal, ya que el consumo de memoria gráfica se dispara rápidamente.

Ya sabéis lo que ofrece GTA V, un escenario abierto y enorme para explorar a nuestro ritmo donde podremos hacer el gamberro todo lo que queramos, y también una historia divertida que nos tendrá enganchados durante horas.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel Core 2 Quad o AMD Phenom 9850.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9800 GT o Radeon HD 4870.

110 GB de espacio libre.

7.-State of Decay

Es uno de los mejores juegos de zombis que he tenido la oportunidad de disfrutar hasta el momento. Su planteamiento de tipo mundo abierto, el hincapié que pone en la gestión y la mejora de puestos y las posibilidades de exploración que ofrece y su ambientación son algunos de sus puntos fuertes.

No es nada exigente, aunque el original ha sido sucedido por la versión YOSE, que trae mejoras gráficas y es mucho más exigente, lo que ha hecho que el primero sea bastante difícil de conseguir.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Intel Core 2 Duo E6600 o AMD Athlon 64 X2 4800+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o ATI Radeon HD 2600.

3 GB de espacio libre.

8.-League of Legends

Este es otro de esos juegos que no necesita presentación, ya que estamos ante un título mundialmente conocido al que hoy en día juegan millones de personas en todo el mundo. Es gratuito, y funciona prácticamente en cualquier PC mínimamente actual, puesto que todavía no ha eliminado el soporte de DirectX 10.

Muy divertido, sobre todo si lo jugamos en compañía de amigos, aunque tiene una de las comunidades más tóxicas del mundo, así que para disfrutarlo de la mejor manera posible es necesario tener mucha paciencia y evitar polémicas que puedan arruinarnos la partida.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel o AMD de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9600 GT, ATI Radeon HD 6570 o Intel HD 4600.

16 GB de espacio libre.

9.-Assassin´s Creed III

Es una de las mejores entregas de la saga, aunque también es una de las más difíciles de encontrar en su versión original porque fue sucedida por la edición remasterizada, cuyos requisitos son mucho más altos. Con todo, merece mucho la pena, porque ofrece un apartado gráfico muy bueno para los requisitos que tiene, y por lo cuidada que está su historia.

Assassin´s Creed III es uno de esos juegos con requisitos ultra bajos que cuesta creer que pueda funcionar con solo 2 GB de RAM, aunque lo ideal son 4 GB. Con el equipo tipo funciona a la perfección, y os permitirá vivir algunos de los acontecimientos más importantes que precedieron a la independencia de Estados Unidos.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel o AMD de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9600 GT o AMD Radeon HD 4830.

17 GB de espacio libre.

10.-Alan Wake

Ahora que la segunda entrega ha hecho tanto ruido muchos de los que no pudieron disfrutar en su momento del original decidieron darle una oportunidad, y te puedo asegurar que a pesar de todo el tiempo que ha pasado merece mucho la pena, ya que es uno de los mejores juegos de su género, y tiene detalles técnicos espectaculares gracias al papel que juega la linterna.

Tiene ya unos cuantos años, pero mantiene un buen nivel técnico a pesar de ello, tiene una ambientación sobresaliente y escenarios amplios y detallados. Funciona bien con el PC de referencia, así que no tendréis problemas de fluidez.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel o AMD de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9600 GT o AMD Radeon HD 4830.

8 GB de espacio libre.

11.-Resident Evil 5

Una de las mejores entregas de la franquicia tras ese salto que dieron más enfocado a la acción, y también una de las más originales por dos grandes razones, la localización, que nos lleva directamente a África, y por el modo para dos jugadores. Si no tenemos a alguien con quien jugar no pasa nada, nuestra compañera estará controlada por la IA del juego.

A pesar de que, como dije, está más enfocado a la acción, mantiene un toque de survival horror, tiene una ambientación excelente y gráficamente no ha envejecido nada mal. Con el PC tipo funciona realmente bien, ya que utiliza el motor gráfico anterior al RE Engine, que estaba diseñado para Xbox 360 y PS3.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel o AMD de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9600 GT o AMD Radeon HD 4830.

15 GB de espacio libre.

12.-Resident Evil 6

Esta entrega me gustó menos, aunque tiene detalles interesantes como la distribución del modo historia en capítulos que deberemos recorrer con diferentes protagonistas, algunos muy populares y otros no tanto. Esto le da una gran riqueza en lo que se refiere tanto a la ambientación como a la jugabilidad, pero está tan enfocado a la acción que pierde un poco frente a entregas anteriores.

Con todo, haciendo un balance general es un buen juego y tiene unos requisitos muy bajos, así que podréis disfrutarlo a la perfección con el equipo tipo que hemos tomado como referencia en este artículo.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel o AMD de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9600 GT o AMD Radeon HD 4830.

16 GB de espacio libre.

13.-Street Fighter IV

Aunque ya ha sido superado por la quinta y la sexta entrega, la verdad es que Street Fighter IV sigue siendo un juego de lucha muy recomendable, y también es uno de los más asequibles a nivel de hardware. Gracias a su estética de tipo dibujo animado ha envejecido bastante bien, tiene una enorme cantidad de personajes y escenarios y se deja jugar de maravilla.

Si eres un amante del género pero no puedes permitirte jugar a los títulos más actuales por el hardware de tu PC tranquilo, con Street Fighter IV podrás disfrutar de horas y horas de diversión.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel o AMD de doble núcleo.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o AMD Radeon X700.

16 GB de espacio libre.

14.-The King of Fighters XIII

Otro juego de lucha muy recomendable, sobre todo para los amantes de los clásicos. Mantiene la esencia clásica de la franquicia, tiene un diseño artístico muy cuidado y una jugabilidad a prueba de bomba. Fue la última entrega de la saga con gráficos en 2D.

Con el equipo de referencia funciona de maravilla, así que no tendréis ningún problema para jugarlo en todo su esplendor. A título personal lo tengo en mi biblioteca de Steam, y me parece muy recomendable, tanto para los fans de la franquicia como para los que disfrutan con los juegos de lucha de corte tradicional.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel Pentium 4 o AMD Athlon XP.

1 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9500 GT o AMD Radeon HD 6450.

5 GB de espacio libre.

15.-Borderlands 2

Otro de los mejores juegos con requisitos ultra bajos. Borderlands 2 es un juego de rol de acción futurista y posapocalíptico que nos da la posibilidad de elegir entre diferentes personajes, cada uno con su propio estilo de juego, lo que nos permitirá disfrutar de la aventura con un enfoque diferente en función del que hayamos escogido.

Muy divertido, poco exigente y lleno de posibilidades. Gracias al uso del Cel Shading ha envejecido bastante bien y mantiene todo su encanto a nivel gráfico. Si no lo has probado y buscas algo que ten enganche durante horas deberías darle unaoportunidad.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 9500 GT o AMD Radeon HD 6450.

13 GB de espacio libre.

16.-Quake 4

Es uno de los juegos con requisitos ultra bajos más antiguos de esta lista, pero a mi juicio sigue siendo uno de los mejores. En el momento de su lanzamiento Quake 4 fue todo un referente a nivel técnico, y aunque acusa el paso del tiempo puede presumir de tener una ambientación excelente y una campaña sobresaliente.

La narrativa y los giros de la historia nos incitan a seguir jugando, tanto enemigos como escenarios están sumamente cuidados y detallados, y la jugabilidad es fantástica. De lo mejor en su género, y un imprescindible para los amantes de la acción en primera persona.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Pentium 4 a 2 GHz o Athlon XP 2000+.

512 MB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 6600 GT o AMD Radeon X1650.

3,5 GB de espacio libre.

17.-RAGE

Siendo justos hay que reconocer que, en su momento, RAGE no cumplió con las expectativas generadas porque era un proyecto muy ambicioso, y porque el motor gráfico id Tech 5 era muy exigente y necesitaba de una gran cantidad de memoria gráfica. Con el paso del tiempo fue recibiendo parches y madurando hasta alcanzar un nivel óptimo.

Hoy en día es uno de los mejores juegos de su género con requisitos ultra bajos. Su ambientación posapocalíptica está muy cuidada, las diferentes localizaciones que podemos explorar tienen algunas de las mejores zonas que he visto en un juego de su clase, como la ciudad muerta, por ejemplo, y ofrece una experiencia muy buena en líneas generales.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870.

25 GB de espacio libre.

18.-Call of Duty Black Ops

Una de las mejores entregas de la franquicia, y también una de las menos exigentes. Que a pesar de todo el tiempo que tiene a sus espaldas siga teniendo un precio de venta tan caro es todo un reflejo del éxito que ha tenido este juego, y de lo popular que sigue siendo a día de hoy. Funciona a la perfección en el equipo de referencia.

A nivel técnico resulta espectacular para el tiempo que tiene a sus espaldas, tiene una campaña muy cuidada y nos ofrecerá muchas horas de diversión gracias a sus distintos modos de juego, entre los que podemos destacar sin duda el modo zombi.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Procesador Intel Core 2 Duo E6600 o AMD Phenom X2 6400+.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600.

12GB de espacio libre.

19.-Diablo III

La tercera entrega de la franquicia Diablo fue una de las más controvertidas porque supuso un cambio radical frente a las anteriores. Su debut también fue polémico por la infame tienda de subastas que permitía utilizar dinero real, pero poco a poco Blizzard fue puliendo el juego y al final se convirtió en un RPG de acción muy bueno.

Diablo III es adictivo, divertido y muy jugable. Tiene un sistema de progresión bien elaborado que hace que nos mantenga enganchados durante todo el proceso de subida de nivel de nuestro personaje, y a nivel técnico luce muy bien gracias a su estética de tipo dibujo animado y a su acertada dirección artística.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600XT con 512 MB de memoria gráfica.

25 GB de espacio libre.

20.-Metro Last Light Redux

Un juego espectacular a nivel gráfico, y eso que ya tiene unos cuantos años a sus espaldas. Esta entrega nos lleva, de nuevo, a los túneles de metro que existen bajo las ruinas de Moscú, una ciudad que fue asolada por un apocalipsis nuclear. Esta versión trae mejoras técnicas frente al juego original, y por tanto es más exigente.

Con el equipo de referencia podremos jugarlo bien en 720p, ajustando el nivel de calidad gráfica para que la fluidez sea buena en todo momento. Imprescindible, sobre todo si te gusta el género.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

25 GB de espacio libre.

21.-Dishonored

Esta franquicia fue un auténtico soplo de aire fresco dentro del género de la acción en primera persona, tanto por su enfoque que combina sigilo con combates intensos cuerpo a cuerpo y a distancia como por su dirección artística y su ambientación. La segunda entrega siguió ese mismo planteamiento, pero llegó menos pulida y peor optimizada, y directamente es injugable en el equipo de referencia.

Dishonored funcionará de maravilla en el PC de esta guía, y os deleitará con una campaña bien ambientada y una narrativa cuidada que os mantendrá enganchados hasta el final. Y hablando del final, en el último combate del juego os llevaréis una sorpresa enorme que será la guinda a una historia muy bien planteada.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 3 GHz.

3 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870 con 512 MB de memoria gráfica.

9 GB de espacio libre.

22.-Castlevania: Lords of the Shadow 2

Es uno de esos juegos que pasaron desapercibidos en su momento, cosa que fue bastante injusta. No lo digo yo, lo dicen las miles de valoraciones positivas que acumula en Steam, y que lo consideran como uno de los mejores juegos de la franquicia, y uno de los grandes de su género.

Personalmente debo decir que me gustó mucho, y que me parece totalmente recomendable a pesar del tiempo que tiene a sus espaldas. A nivel gráfico luce sorprendentemente bien para el tiempo que tiene, y cuenta con detalles preciosistas que le dan un aspecto muy cuidado, como los reflejos y la iluminación con rayos de dios.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c con 512 MB de memoria gráfica.

10 GB de espacio libre.

23.-Devil May Cry

Fue un punto de ruptura dentro de la franquicia que prescindió del personaje principal, Dante, quien se había ganado a pulso el cariño de millones de fans a lo largo y ancho del mundo. Esto hizo que se generase una fuerte polémica que hizo recapacitar a Capcom, quien decidió cambiar de tercio con Devil May Cry V, donde podemos encontrar de nuevo a los personajes principales de la saga.

Polémicas a un lado, hay que reconocer que Devil May Cry es un buen juego en todos los sentidos, tiene una jugabilidad perfecta y no es nada exigente a nivel de hardware, así que funcionará bien en el PC de referencia. Merece una oportunidad, sobre todo si te gusta la acción en tercera persona.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GTS o Radeon HD 3870.

9 GB de espacio libre.

24.-GRID 2

Uno de los mejores juegos de conducción con requisitos ultra bajos que llegaron al mercado, y por desgracia es también uno de los más difíciles de conseguir. Tiene unos escenarios fantásticos con localizaciones reales y un plantel de coches muy amplio que incluye modelos que cubren alrededor de cuarenta años del mundo del automóvil.

El sistema de progresión está bien planteado, es muy divertido y tiene una jugabilidad excelente. De los mejores del género, y uno de los grandes dentro de esta lista. Si te gusta la conducción y tienes un PC poco potente deberías darle una oportunidad.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600.

15 GB de espacio libre.

25.-Just Cause 2

Un juego espectacular, sobre todo por lo que ofrece a nivel técnico en relación a los requisitos que tiene. Su enfoque tipo sandbox centrado en la acción frenética lo convierte también en un título muy asequible a nivel jugable y muy divertido, y variado a pesar de la aparente simplicidad de su desarrollo.

Con el PC tipo podremos jugarlo muy bien, sin problemas de fluidez y sin renunciar a un buen nivel de calidad gráfica. La resolución ideal es, como en la mayoría de los juegos de este artículo, 720p con esa GeForce GTX 260.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

Core 2 Duo o Athlon 64 X2 a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600.

10 GB de espacio libre.

26.-Mafia 2

En su momento fue un auténtico referente a nivel técnico, y aunque el tiempo no ha pasado en balde la verdad es que sigue teniendo mucho encanto, su ambientación es sublime, y tanto por historia como por jugabilidad es una auténtica maravilla. Mención especial merece también el tamaño del mapa, que es enorme.

Con el PC de referencia podremos jugarlo de forma óptima, ya que supera los requisitos recomendados. Mafia 2 soporta PhysX de NVIDIA, un ajuste que consume muchos recursos, y que por tanto afectará en gran medida al rendimiento.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

CPU de doble núcleo.

1,5 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600.

8 GB de espacio libre.

27.-Need for Speed Most Wanted

Un excelente juego de conducción con una buena factura técnica, a pesar del tiempo que tiene. Su conducción es eminentemente arcade, y esto le da un toque desenfadado y divertido que hace que además sea muy asequible, y muy recomendable, especialmente si te gusta el género y si prefieres el enfoque arcade frente a la simulación más clásica.

A nivel gráfico sigue teniendo una pinta estupenda, pero es exigente, así que tendremos que ajustar el nivel de calidad gráfica y no podremos pasar de 720p si queremos mantener un buen nivel de fluidez.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

CPU de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon HD 2600 con 512 MB.

20 GB de espacio libre.

28.-Prince of Persia: The Forgotten Sands

Todo un clásico, y uno de los mejores juegos dentro de la saga Prince of Persia. La jugabilidad es de lo mejor del género, y tanto por ambientación como por narrativa es una auténtica maravilla. Muy equilibrado en todos los sentidos, y bastante variado, lo que evita que caigamos en esa tendencia a la repetición que tienen otros títulos similares.

A nivel gráfico no luce nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que fue lanzado en 2010, y que con el PC tipo de este artículo podremos moverlo bastante bien.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

CPU de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 9.0c con 256 MB.

8 GB de espacio libre.

29.-Remember me

Este título pasó injustamente desapercibido, pero fue uno de los mejores intentos de Capcom de crear una nueva franquicia alejándose de sus clásicos de siempre (Resident Evil y Street Fighter). Acción en tercera persona con una ambientación futurista que tiene puntos de contacto (a nivel argumental) con Cyberpunk 2077.

Su ambientación distópica y futurista encajan a la perfección con la narrativa y el desarrollo del juego, y a nivel gráfico no luce nada mal, siempre teniendo en cuenta lo que os he venido diciendo, que tiene ya unos años. Funciona bien en el PC tipo.

Requisitos mínimos:

Windows 10.

CPU de doble núcleo.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8800 GT o Radeon HD 3870.

8 GB de espacio libre.

30.-Streets of Rage 4

Este juego marcó el regreso de una de las franquicias más queridas y más importantes dentro del mundo de los videojuegos, y se ha convertido en uno de los mejores «beat ‘em up» que podemos jugar a día de hoy. Su acabado gráfico es sencillo, pero está tan cuidado que luce de maravilla y le da un toque muy atractivo.

También es muy asequible, tanto que os puedo confirmar que funciona incluso en equipos que están por debajo de los requisitos mínimos, incluyendo configuraciones con 2 GB de memoria, aunque en esos casos el rendimiento no es bueno.

Requisitos mínimos: