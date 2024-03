Los 100 juegos más populares en Steam Deck por número de jugadores activos

La Steam Deck ha sido un éxito sin precedentes, y a día de hoy cuenta con un catálogo de juegos enorme. En total, la consola de Valve ya suma más de 14.000 títulos compatibles, de los cuales más de 4.607 tienen la certificación que indica que ofrecen un funcionamiento óptimo con dicha plataforma, aunque obviamente no todos tiene la misma popularidad.

Para celebrar el segundo aniversario de la consola, que está al caer, Valve ha compartido una lista con los 100 juegos más populares de Steam Deck. Dicha lista valora la popularidad de cada título no por las ventas de cada juego, sino por la cantidad de usuarios activos que tiene al día. Este enfoque me parece muy acertado, y resulta mucho más realista que uno centrado en las ventas.

Juegos más populares de Steam Deck: hay vida más allá de los triple A

En la lista que ha compartido Valve podemos encontrar muchos títulos triple A, pero también hay bastantes juegos indie que tienen un planteamiento mucho más modesto. Solo con mirar los 20 juegos más populares de esta consola ya nos damos cuenta de esto:

Baldur’s Gate 3. Vampire Survivors. Dave the Diver. Hogwarts Legacy. Elden Ring. Palworld. Cyberpunk 2077. Grand Theft Auto V. Stardew Valley. Red Dead Redemption 2. Hades. Brotato. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. The Witcher 3: Wild Hunt. Slay the Spire. Cult of the Lamb. Dead Cells. The Binding of Isaac: Rebirth. Monster Hunter: World. Persona 5 Royal.

Casi la mitad de los veinte juegos más populares de Steam, por número de jugadores activos, son de tipo indie. Entre ellos podemos encontrar títulos muy populares que tuvieron un gran éxito tanto de ventas como de crítica, como por ejemplo Hades, Dead Cells, The Binding of Isaac: Rebirth y Stardew Valley.

Esto dice mucho del perfil del usuario medio de la Steam Deck, una consola que tampoco tiene problemas para mover juegos tan exigentes como Cyberpunk 2077 y Red Dead Redemption 2, a pesar de que su hardware es bastante modesto, ya que cuenta con una CPU Zen 2 de cuatro núcleos y ocho hilos con 16 MB de caché L3, 16 GB de memoria LPDDR5 y una GPU Radeon RDNA 2 con 512 shaders.

En general esta lista impresiona y deja claro el potencial que tiene la Steam Deck. A título personal debo decir que estuve barajando comprar una, pero que al final no lo hice porque no iba a tener tiempo para darle el uso que merece. Ya sabéis que no tiene sentido comprar algo que no vamos a poder amortizar como es debido.