Si no estás familiarizado con el tema, te parecerá que el titular es un poco extraño, si no contradictorio. Pero lo cierto es que Steam y Steam Deck no son lo mismo y, precisamente por eso, el dato que te ofrecemos es de especial interés y muy positivo… para Valve y, sobre todo, para los usuarios de su particular consola.

Como sabes, Valve es la compañía detrás de la tienda de juegos para PC más popular de Internet, Steam, así como la compañía detrás de Steam Deck, una consola híbrida por partida doble, pues no deja de ser un PC que, al estilo de Nintendo Switch, permite el juego ne modo portátil o conectando el dispositivo a una pantalla externa. Nada que no sepas, cabe repetir. Y, las cosas como son, el experimento le ha salido bien a Valve, que ya va a por más.

De hecho, las últimas noticias sobre Steam Deck giran en torno a la nueva Steam Deck OLED, un refresco de la consola – de nuevo, al más puro estilo de Nintendo Switch- que sale hoy mismo con mejoras en múltiples sentidos, mientras los ingenieros de Valve siguen puliendo el concepto para una futura sucesora que no llegará pronto, porque hay prisa: ni Valve depende de Steam Deck, ni Steam Deck denota mucho el desgaste, por más que la competencia apriete.

¿Cómo se mide el éxito y la buena salud de Steam Deck? Se puede hacer de varias maneras: con las ventas del producto, aunque de esto Valve no da muchos detalles; con la acogida que ha tenido en las comunidades; y también con la oferta de contenidos que tiene, en cantidad, pero muy especialmente en calidad. De lo primero, hace poco tuvimos una actualización: de más de 12.000 juegos compatibles se nutre el catálogo de la consola.

En este punto hay que que señalar lo particular de Steam Deck a este respecto, y es que de todos los juegos disponibles en Steam, casi 100.000, los considerados como compatibles para Steam Deck se separan en dos grupos: verificados, aquellos que además de funcionar correctamente, están y adaptados para ofrecer la mejor experiencia en Steam Deck; y jugables, juegos que funcionan bien, pero pueden tener algún fallo o no estar bien adaptados a la pantalla y controles del dispositivo.

Todos ellos, los verificados y los jugables, han sido comprobados por la comunidad, ya que en este aspecto Valve es más estricta para con la calidad de lo que recomienda para su consola. Y a estos se les suman los no compatibles, juegos de los que se tiene constancia que no funcionan. Pero… ¿por qué no son todos compatibles? Porque Steam Deck se basa en Linux y no en Windows. He ahí la particularidad de esta consola y lo positivo de las cifras que la acompañan.

Steam Deck se basa en Linux, aun cuando en lo que a la compatibilidad de los juegos se refiere, no es este un elemento determinante, ya que el dispositivo se apoya en componentes -en cuyo desarrollo Valve colabora activamente- que facilitan la ejecución de juegos de Windows. Esta es la gran baza de Steam Deck y el por qué la consola es capaz de correr los juegos más populares de la plataforma, tengan o no versión para Linux.

Y así llegamos a la noticia que nos ocupa: 70 de los 100 juegos más populares de Steam están disponibles para Steam Deck. El dato lo descubren en Boiling Steam y si no vamos a desarrollarlo aquí, es porque se lo han currado lo suficiente como para que te merezca la pena la visita: incluyen tablas, títulos, comparaciones con años previos, analizan la tendencia…

Si acaso, unos números, ya que hemos comentado la idiosincrasia de los juegos compatibles con Steam Deck: de los cien juegos más populares, 29 están verificados, 37 son jugables, 5 están pendientes de revisión y 28 no son compatibles (el último está en discordia). En cuanto a títulos, dos ejemplos contundentes: Baldur’s Gate 3 está verificado, mientras que Starfield no es compatible. Por lo demás, la lista incluye un poco de todo y mucho en términos generales.