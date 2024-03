Microsoft mejorará el renderizado del texto de Chrome en Windows

Una de las cosas que le chocan a uno cuando pasa de Linux o Mac a Windows, es la irregular representación de las fuentes tipográficas que ofrece el sistema operativo de Microsoft. Irregular, literalmente, pues ni la calidad es la misma en comparación, ni lo es dentro del propio escritorio y aplicaciones de Windows. Es extraño que suceda algo así en el que es el sistema más usado del mundo, desarrollado además por una de las empresas más grandes del mundo.

Pues bien, al menos en los que respecta al navegador Chrome, y quien dice Chrome, dice Chromium y todos sus derivados, desde el propio Microsoft Edge -este fue el primero en recibirlo- a Brave, Opera, Vivaldi y otros, esto va a mejorar en breve, gracias al trabajo de los de Redmond. Será a partir de la próxima actualización del navegador base, Chromium 124, cuando se incluya integración con Windows ClearType para mejorar la legibilidad de las fuentes. Este ajuste ayuda a resolver problemas de texto «gris» o «borroso» en algunos usuarios, especialmente en configuraciones de alto contraste o gamma por razones de accesibilidad.

ClearType de Microsoft es una tecnología de representación de subpíxeles que hace que el texto en pantalla se asemeje al texto impreso, supuestamente. Fue desarrollado por el equipo de libros electrónicos de Microsoft a fines de los 90, si bien se integró rápidamente en Windows. Es todo un clásico en la configuración del escritorio, a pesar de que muchas aplicaciones modernas no lo usan. Entre las excepciones están diversos elementos dentro del sistema operativo, incluyendo el propio gestor de archivos, aplicaciones heredadas y… sí, los navegadores web.

En el caso de Chromium, el navegador usa el motor Skia para renderizar gráficos, lo cual no va a cambiar. Así, el soporte de ClearType que se integre en el mismo no va ser completo; pero se facilitará el acceso de Skia, componente encargado de aplicar la configuración de ClearType Text Tuner de los usuarios. Con este cambio se espera que se mejore la legibilidad de las fuentes en Chrome, sobre todo en entornos con pantallas LCD de baja resolución, con fuentes de alto contraste, etc., aunque en última instancia la mejora debería ser generalizada.

Hace años que Microsoft Edge implementó por su cuenta la integración con ClearType, pese a que nunca ha estado activada por defecto. Ahora, sin embargo, lo hará directamente en el código de Chromium, de manera que la mejora -o al menos, la posibilidad de utilizarla- sea extensible al resto de navegadores web basados en este, incluyendo el propio Edge, cabe repetir, pues de la forma en la que está siendo implementado este cambio, será más sencillo su mantenimiento a futuro. En todo caso, el asunto es bastante más complejo.

Por un lado, es importante destacar que ClearType está diseñado específicamente para pantallas LCD y solo funciona correctamente cuando se utiliza una pantalla con su resolución nativa. En monitores OLED o un televisor es posible que ClearType no tenga ningún beneficio. Por el otro, la disparidad de tecnologías y métodos usados por las aplicaciones hacen que con ClearType o sin él, las funtes en Windows se vean, como señalábamos al principio, tengan una representación irregular. Y eso que la mejora en la última década ha sido destacable.

Poco a poco, de hecho, el renderizado de fuentes de Windows se va aproximando al de Mac o Linux, con sus inconsistencias todadía (ningún sistema se libra de estas inconsistencias, solo que en Windows son mucho más notables). Pero si lo que te interesa es cómo se ven las cosas en Windows, prueba a comparar Firefox con Chrome, en los textos de las páginas, las páginas internas de los navegadores, los menús etc. Se siguen apreciando las diferencias, aunque cada vez son menos. Y a partir de Chrome 124, menos deberían ser.