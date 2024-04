iPhone SE 4, diseño final, especificaciones y todo lo que sabemos del próximo iPhone barato

El iPhone SE 4 será el próximo smartphone «barato» de Apple, entre comillas porque al final no podemos asimilarlo como un smartphone barato de verdad, ya que su precio será mucho más alto de lo que acostumbramos a ver dentro de dicha categoría. Será barato comparado con los estándares de Apple, pero no con los del mercado actual.

Sabemos que el iPhone SE 4 lleva ya bastante tiempo en desarrollo, que este se encuentra en una fase bastante avanzada y que su lanzamiento está cada vez más cerca. Esta idea se ha visto reforzada con el gran número de rumores y de filtraciones que se están produciendo en las últimas semanas, y nos hacen pensar que es muy probable que Apple lance dicho smartphone en algún momento de este mismo año, aunque también hay rumores que apuntan al año que viene.

Todavía no tenemos nada confirmado, pero muchas de esas informaciones son muy fiables, y tras la reciente publicación de unas imágenes que muestran el diseño de las fundas para el iPhone SE 4, he decidido aprovechar para hacer una recopilación de todo lo que se ha ido publicando hasta el momento. He cribado al máximo los rumores y filtraciones para eliminar aquellos menos creíbles, pero tened en cuenta que al final nada de lo que vamos a ver tiene origen oficial, así que puede cambiar en mayor o menor medida.

Diseño y calidad de construcción del iPhone SE 4

El iPhone SE 4 va a ser, a grandes rasgos, una versión del iPhone 14 con pequeños cambios en la parte trasera, que se dejarán notar principalmente en disposición de la cámara. Vamos por orden, y empezamos con el frontal, donde nos encontraremos un acabado todo pantalla con la icónica muesca que alberga tanto el altavoz de llamada como el sistema necesario para integrar Face ID y la cámara delantera.

En la parte trasera nos encontraremos con el cambio más importante a nivel de diseño, y es que el iPhone SE 4 tendrá una única cámara, y esta vendrá integrada en una pequeña isleta circular con el flash LED situando justo a continuación. Ya habíamos visto referencias a este diseño en filtraciones anteriores, y ahora se han visto reforzadas por la filtración de una serie de imágenes que muestran cómo serán las fundas para este nuevo smartphone de Apple.

Podemos esperar también un marco plano con esquinas redondeadas. Por lo que respecta a la calidad de construcción el iPhone SE 4 utilizará un chasis de aluminio y un acabado en cristal de doble capa, es decir, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Esto se traducirá en un acabado premium que lo colocará a la altura del iPhone 14, un smartphone que utiliza también dichos materiales. Es evidente que esto afectará al precio de venta, y es que no podemos esperar que un smartphone de este tipo cueste lo mismo que otro construido en plástico.

Posibles especificaciones del iPhone SE 4

Al pensar en las posibles especificaciones del iPhone SE 4 se repite lo que os he dicho anteriormente, y es que si su lanzamiento tiene lugar este año sus características a nivel de hardware van a ser muy parecidas a las del iPhone 14, aunque con ciertas diferencias que se dejarán notar sobre todo en el conjunto de cámaras.

El iPhone SE 4 tendrá el mismo SoC que el iPhone 14, un Apple A15 fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC, que está configurado con una CPU de seis núcleos divididos en dos bloques, uno de 2 núcleos de alto rendimiento a 3,23 GHz y otro de 4 núcleos de alta eficiencia a 1,82 GHz. Su GPU es una Apple con cinco núcleos gráficos, y vendrá acompañado de un módem Snapdragon 5G.

También podemos esperar una pantalla idéntica, tanto por resolución como por tamaño, y la misma configuración de memoria RAM y capacidad de almacenamiento. Para que tengáis más claro qué es lo que podemos esperar del iPhone SE 4 a nivel de especificaciones os dejo a continuación un resumen completo basado en toda la información disponible a día de hoy.

Pantalla XDR OLED con un tamaño de 6,1 pulgadas, tasa de refresco de 60 Hz y resolución de 2.532 x 1.170 píxeles.

SoC Apple A15 con CPU de seis núcleos dividida en dos bloques, uno de 2 núcleos de alto rendimiento a 3,23 GHz y otro de 4 núcleos de alta eficiencia a 1,82 GHz.

GPU Apple con 5 núcleos gráficos.

Módem Qualcomm X65 con 5G.

6 GB de memoria LPDDR5.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara principal de 48 MP.

Cámara frontal de 12 MP con sistema de reconocimiento 3D por láser.

Batería de 3.279 mAh con recarga rápida.

iOS 18 como sistema operativo.

Chasis en aluminio y cristal en ambas caras.

El iPhone SE 4 tendrá también certificación IP68, lo que significa que ofrecerá resistencia al polvo y al agua. En líneas generales, el rendimiento de este smartphone debería ser prácticamente idéntico al de un iPhone 14, aunque está claro que a nivel de cámaras quedará un peldaño por detrás al carecer de la lente dedicada a trabajar como gran angular. No obstante, gracias a la fotografía computacional por IA que ofrece Apple debería ofrecer resultados bastante buenos en general.

Posible precio y fecha de lanzamiento

Son dos de los grandes misterios que rodean al iPhone SE 4, aunque como ya os he dicho al principio del artículo todo parece indicar que este nuevo smartphone llegará en algún momento de este año. Si esto se confirma jugará un papel importante, ya que complementará al iPhone 16, un terminal que posicionará como el nuevo dispositivo de Apple dentro de la gama alta.

También hay rumores que ya dan por hecho que al haber terminado el mes de marzo no veremos el iPhone SE 4 hasta 2025. Es una posibilidad, pero ahora mismo no hay nada confirmado, así que tendremos que esperar a tener más información de confianza. El último iPhone SE que lanzó Apple llegó al mercado en 2022, y el anterior fue lanzado en 2020, así que tiene sentido pensar en un lanzamiento para 2024, ya que mantiene el ciclo de renovación cada dos años que ha venido siguiendo Apple.

Puede que Apple decida aprovechar el escenario de la WWDC 2024 de este año, que se celebrará en junio, para presentar el iPhone SE 4, aunque tampoco es algo que podamos dar por seguro. Estaré atento a las nuevas filtraciones y rumores que se vayan produciendo sobre este tema para compartirlas con vosotros, siempre que sean fiables.

Saltando al posible precio de venta del iPhone SE 4 tenemos dos posibilidades. La primera es que Apple lance este terminal manteniendo el precio del iPhone 3 SE en el momento de su lanzamiento, que fue de 529 euros, y la segunda es que decida subir el precio de venta hasta los 549 euros o incluso hasta los 599 euros. Personalmente me inclino a pensar que lo más probable es que el precio de dicho smartphone ronde los 549 euros.

Imagen de portada: Apple Track.