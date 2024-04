OpenAI permitirá usar ChatGPT sin iniciar sesión

Una de las principales preocupaciones a la hora de emplear ChatGPT la encontramos, sin duda, en lo referido a la privacidad. Hace ahora justo un año, Italia bloqueó el acceso al chatbot porque el servicio podía estar vulnerando el marco legal de la Unión Europea en lo referido a la protección de datos, una acción que puso al resto de los reguladores de la UE a estudiar medidas en el mismo sentido. Y aunque es cierto que OpenAI actuó de manera diligente y logró, de este modo, que el bloqueo fuera revertido, hace apenas dos meses supimos que el regulador italiano aún tiene dudas al respecto.

Es cierto que, desde abril del año pasado, OpenAI permite a los usuarios que configuren su cuenta de ChatGPT para que el modelo no se entrene con sus conversaciones, así como a eliminar de un plumazo todo el historial de conversaciones con el chatbot. Pero, incluso así, sigue siendo recomendable, muy recomendable, no introducir datos personales/privados/confidenciales de tipo alguno en las conversaciones, aún más si no estamos seguros de si hemos deshabilitado la posibilidad de que el modelo se entrene con los mismos.

Que ChatGPT tenga memoria no es necesariamente malo, claro. Muy al contrario, puede resultar tremendamente útil en múltiples circunstancias, y una buena prueba de ello la encontramos en que el pasado mes de febrero OpenAI añadió una función destinada precisamente a ese fin. La clave está, claro, en que es el usuario quien tiene el control sobre lo que el chatbot es capaz de «memorizar», y también con la posibilidad de revisarlo y eliminarlo si lo considera necesario.

Ahora bien, hay quienes buscan el extremo contrario, y esto es totalmente comprensible, al punto de que ya han surgido propuestas alternativas que se distinguen por ofrecer acceso anónimo, algo que también podemos encontrar en Copilot. Y ahora, según podemos leer en TechCrunch, OpenAI se adapta a esa demanda y ha empezado a ofrecer acceso anónimo a ChatGPT. Es decir, que no será necesario iniciar sesión para poder iniciar una conversación con el chatbot.

Esta medida se va a ir desplegando de manera progresiva, es decir, que todavía no está disponible en todo el mundo y, además, contará con ciertas limitaciones con respecto al acceso no anónimo. Por ejemplo, leemos que las políticas de contenido serán algo más restrictivas, pues se añadirán filtros adicionales a los ya existentes. Por otra parte, lógicamente, no mantendremos un histórico de conversaciones y además, tampoco contaremos con funciones como la de compartir conversaciones.