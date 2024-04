Xbox tendrá su propio chatbot

Corren tiempos complicados, pero también muy interesantes, para el ecosistema de Xbox. En lo referido a su posición en el mercado de las consolas, la guerra de la generación actual la ha ganado Sony con PlayStation 5, y esto es algo que incluso la propia Microsoft admitió públicamente el año pasado. Y esto, claro, ha comprometido su posición en el mercado, al punto de que la semana pasada te contábamos que tanto distribuidores como desarrolladoras se están planteando decirle adiós.

Por otra parte, y en contra de los rumores que apuntaban a que los de Redmond estaban pensando en rendirse, Phil Spencer confirmó que la próxima generación tendrá una Xbox que, técnicamente, supondrá un gran salto, que según rumores y filtraciones se apoyará en Intel y NVIDIA. Todavía tendremos que esperar algunos años, pero si finalmente se confirma todo lo que se ha adelantado hasta el momento, no cabe duda de que la perspectiva es más que prometedora.

Por otra parte, también se han reactivado los rumores y filtraciones con respecto a una Xbox portátil, un dispositivo que apunta también a un rendimiento más que decente y que, por lo tanto, se puede adelantar a la pobre, hasta el momento, aportación de Sony a este mercado, con la decepcionante PlayStation Portal. Un movimiento, en verdad, no he llegado a entender, pues hablamos de la misma compañía que tan buenos momentos de ocio móvil nos proporcionó con PSP y con PS Vita.

Redmond debe ser un hervidero en lo referido a «repensar» Xbox, y aunque buena parte de la conversación se estará centrando en el hardware, también el software y los juegos tienen un papel importante. En lo referido a juegos, recientemente supimos que Spencer quiere abrir Xbox a tiendas de terceros. ¿Y en lo referido al software? Pues hoy podemos leer en The Verge que Microsoft está trabajando en un chatbot para Xbox.

Esto, claro, se alinea con la estrategia de Microsoft, que pasa por llevar la inteligencia artificial a los confines de (su) universo, pero también apunta a ser una propuesta de valor adicional… que puede serlo o no serlo. Me explico, según dicha fuente, las pruebas que se están realizando se centran en consultas de soporte técnico y atención al cliente. Y esto es importante, claro, pero también de uso muy, muy puntual. Sin embargo, si en Redmond apuntaran más alto, de modo que el chatbot también fuera capaz de responder a consultas de todo tipo sobre los juegos, entonces sí que supondría un plus muy interesante para los jugadores.