El ciclo de vida de Windows 10 finalizará el 14 de octubre de 2025, cuando Microsoft suspenda el soporte técnico para casi todas las ediciones de este sistema operativo. Pero hay maneras oficiales de extenderlo y Microsoft acaba de anunciar el precio que costará el programa ESU.

Ya sabes cómo anda la situación en sistemas operativos de escritorio. Muchos seguimos manteniendo los equipos de producción en Windows 10 y no pensamos migrar a Windows 11 hasta que no haya más remedio… O cambiemos de plataforma hacia una alternativa distinta a Windows, que las hay y muy buenas.

La finalización del ciclo de vida de Windows 10 es una medida comercial que no técnica. Microsoft tiene regulado la duración de cada uno de sus sistemas operativos antes de su lanzamiento y es obvio que Windows 10 podría durar bastante más. Aunque hace tiempo que de manera general ya no recibe nuevas funciones, Microsoft las ha añadido puntualmente cuando le ha interesado. Hablamos del asistente de IA, Copìlot, y de otros componentes que en teoría no deberían estar en anteriores sistemas.

Otra muestra de que Windows 10 podría durar en nuestros equipos bastante más tiempo es el programa que nos ocupa y que viene a decir que si pagas, podrás seguir usándolo. Se trata del Programa de Seguridad Extendida (ESU) que Microsoft anunció para Windows 10 y que, según define la compañía «proporciona a las personas y organizaciones de todos los tamaños la opción de ampliar el uso de Windows 10 en dispositivos más allá de la fecha de finalización del soporte técnico de una manera más segura».

Ciclo de vida de Windows 10 ¿Cuánto cuesta ESU?

Microsoft acaba de anunciar el precio del ESU para Windows 10 y será de 61 dólares anuales por dispositivo. Eso será el primer año porque para los años sucesivos el coste se irá duplicando. Obviamente, es un programa dirigido a empresas y no al usuario final, aunque muchos clientes sería lo único que necesitaríamos para extender el ciclo de vida de Windows 10. Veremos cuando se implemente, porque el ESU de Windows 7 permitió lanzar (oficiosamente) actualizaciones de seguridad para el sistema.

El Programa de Seguridad Extendida para Windows 10 podrá adquirirse a partir de octubre de 2024 (un año antes del final del soporte técnico) y se podrá activar de tres maneras diferentes:

El método tradicional con una clave de activación para dispositivos individuales.

Mediante Windows 365.

Una oferta especial desde la nube para Microsoft Intune o Windows Autopatch, que puede rebajar el precio del programa.

Para finalizar, aclarar que ESU no es un programa de soporte técnico, ni incluye nuevas características de funciones o diseño para el sistema operativo, y se limita a proporcionar actualizaciones de seguridad mensuales. De hecho, Microsoft sigue recomendando el uso de Windows 11 y califica este ESU como una ayuda temporal para tener más tiempo en realizar las migraciones.