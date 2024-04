El Samsung Galaxy S24 FE ya está en camino

Todavía tendremos que esperar unos meses hasta su llegada, pero ya tenemos confirmación (no oficial, eso sí) de que tendremos un Galaxy S24 FE para completar la oferta de la familia S24 en esta generación actual. Esto es, no obstante, algo que ya cabía esperar, pues estas versiones «reducidas» se han tornado especialmente populares, pues ofrecen un punto de entrada más económico al que, año tras año, es el buque insignia de Samsung en el mercado de los smartphones.

El origen de esta información lo encontramos en The Elec, un medio que comparte nacionalidad con Samsung y que se especializa en informaciones obtenidas a partir de la cadena de suministros, es decir, de todo el conjunto de empresas que participan, de uno u otro modo, en el proceso de producción de un producto en particular. Y es que, por mucho que las principales responsables de los mismos (en este caso Samsung) se esfuercen por mantener la información como secreto, a medida que crece el número de agentes involucrados, y más aún cuando los empleados de los mismos no tienen una relación directa con el cliente, más probable es que tarde o temprano se filtre información a la que tienen acceso.

Este caso no es una excepción, y lo que nos revela esta filtración es que Samsung ha comenzado a ensamblar la cadena de suministro para el Galaxy S24 FE. Más concretamente, la información alude a que Anapass será el proveedor de los integrados de controladores de pantalla que se utilizarán en el panel OLED que se convertirá en la pantalla de esta todavía inédito S24 FE. Esto, claro, nos indica no solo que Samsung vuelve a apostar por esta edición para la actual generación, también nos indica la fase en la que nos encontramos, que es la de preproducción.

Podemos dar por sentado que, a estas alturas, ya estarán elegidos todos los que serán los proveedores que formarán parte de la cadena de suministro de producción del Galaxy S24 FE, si bien todo apunta a que todavía pueden faltar dos o tres meses (y es más probable esto último) hasta que se inicie el proceso de producción masiva, pues aún tendrán que realizarse algunas pruebas, ensamblar algún prototipo con los proveedores finales y, claro, también diseñar toda la compleja logística que conllevan este tipo de producciones.

Así, y aunque todavía es un poco pronto para hablar con más seguridad, todo apunta a que la producción masiva del Samsung Galaxy S24 FE se iniciará en verano, y que su debut en el mercado tendrá lugar a principios de otoño, repitiendo de este modo el calendario que ya vimos el año pasado con su predecesor, el aún vigente Galaxy S23 FE, que fue presentado a principios de octubre de 2023.

Imágenes del Samsung Galaxy S24