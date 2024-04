Minecraft tiene nuevos requisitos, no soportará Windows de 32 bits

Minecraft se mantiene como uno de los juegos más populares y más jugados actualmente. También es uno de los más asequibles a nivel de requisitos, y es que funciona sin problemas incluso en equipos con un hardware muy modesto y no necesita de un sistema operativo de 64 bits, algo que muy pronto va a cambiar.

Mojang, responsable del desarrollo y del mantenimiento de Minecraft, ha confirmado que con el lanzamiento de la actualización 1.21 dejará de dar soporte a las versiones de Windows de 32 bits. Este cambio se podría extender a macOS de 32 bits, aunque de momento no parece que se vaya a suprimir el soporte de sistemas operativos de 32 bits en Android y iOS.

Otro cambio importante en los requisitos que llegarán con la próxima actualización de Minecraft está en la versión de Java, que pasa a la 21 o superior. Os dejo un resumen con los cambios técnicos más importantes que introduce esa nueva versión para que no tengáis ninguna duda y estéis al corriente de todo:

El juego requiere Java 21 o superior.

El pack de datos pasa a la versión 38.

El juego necesita un sistema operativo de 64 bits.

De momento, los requisitos oficiales de Minecraft en su versión Java siguen sin cambios, ya que esta actualización todavía no ha llegado al canal general. Cuando lo haga necesitaréis un sistema operativo Windows o Mac de 64 bits para poder seguir jugando.

A nivel de hardware no he visto ningún cambio, así que en teoría los requisitos en este sentido no cambiarán y se mantendrán tal cual están ahora:

Intel Core i3-3210 o AMD A8-7600 (dos núcleos y cuatro hilos).

2 GB de RAM.

GPU Intel HD Graphics 4000 o AMD Radeon R5.

Os recuerdo que este cambio de soporte a nivel de sistema operativo solo puede afectar a los usuarios de Windows 10, Windows 8.1 y sistemas operativos anteriores, ya que estos tenían versiones de 32 bits. En el caso de que utilicéis Windows 11 no os afectará en absoluto, porque dicho sistema operativo solo está disponible en 64 bits. Podéis encontrar más información en la web oficial de Minecraft, donde ese encuentran listadas también todas las novedades y mejoras que introduce esta nueva actualización.