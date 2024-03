Google I/O 2024 ya tiene fecha

Sesenta días y unas pocas horas nos separan, a la publicación de esta noticia, del inicio del Google I/O 2024, un evento dirigido principalmente a los desarrolladores, pero que al igual que hemos visto en encuentros de este tipo de otras tecnológicas, en los últimos años se ha convertido también en la plataforma elegida por la compañía organizadora para realizar algunos anuncios y adelantos de interés general. Y tanto es así en este caso en concreto, que podemos considerar los Google I/O como los eventos más importantes del año de los del buscador.

El ejemplo más reciente de ello lo tenemos, claro, en el Google I/O 2023, un encuentro en el que la compañía puso el foco (y de qué manera) en la inteligencia artificial, pero que también fue el momento elegido por la compañía para presentar sus Pixel Fold, Pixel Tablet y Pixel 7a, además de la beta 2 de Android 14. Ediciones de años anteriores también fueron interesantes, pero sin duda la del año pasado se lleva la palma, pues la cantidad y el interés de los anuncios que tuvieron lugar fue, sencillamente, apabullante.

De momento, como cabía esperar, la compañía solo ha adelantado que el Google I/O 2024 arrancará el 14 de mayo, aunque como ya es tradición, durante las primeras horas de publicación de la web del evento la fecha se ocultaba tras un juego. Ahora, una vez que ya han sido muchos los usuarios que han completado dicha prueba, aún es posible realizarla si lo deseamos, pero también se ofrece un acceso directo a la página de información e inscripción.

Twist, turn, and teleport your way to solve the Google I/O puzzle and help reveal the 2024 dates. Just remember, never slow your roll! #io24puzzlehttps://t.co/BSXTPkaEMb pic.twitter.com/mlAhRYgRpO

— Google for Developers (@googledevs) March 14, 2024