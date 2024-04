Juegos gratis y ofertas: Ghostrunner, Sky: Niños de la Luz, Fallout...

Bienvenido a nuestra sección de juegos gratis y ofertas, en la que cada semana encontrarás todos los juegos gratis y las mejores ofertas para PC y consolas en formato físico y digital.

JUEGOS GRATIS

Ghostrunner

Esta semana el juego gratis de Epic Games Store no es otro que Ghostrunner, un espectacular trepidante título de acción en primera persona y estética cyberpunk que si no has jugado y te va el género, te va a gustar mucho. Lo puedes reclamar en este enlace.

Sky: Niños de la Luz

Por otro lado, de los creadores de Journey llega Sky: Niños de la Luz, un MMORPG «acogedor» basado en el anterior y que ,todavía en acceso anticipado, ha comenzado a distribuirse como Free to Play. Si te interesa, está disponible en Steam.



Prime Gaming

Si eres usuario de Amazon Prime, en Prime Gaming tienes a tu alcance todos estos juegos gratis por tiempo limitado:

Black Desert

Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker

Bus Simulator 21: Next Stop

Chivalry 2

Demon’s Tilt

Drawn: Trail of Shadows

Fallout 76 (PC y Xbox)

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Faraway 2: Jungle Escape

Mystery Case Files: Moths to a Flame

Pearls of Atlantis: The Cove

Through the Darkest of Times

Y todos estos, también por tiempo limitado, en Amazon Luna:

Airhead

Earthworm Jim 2

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout: New Vegas Ultimate Edition

Pitufos Kart

Sail Forth

The Metronomicon – Deluxe Edition

OFERTAS

PC

Estamos en la semana de Fallout, por lo que si no has tenido suficiente con el estreno de la serie y lo que está regalando de Amazon Prime, ahí van todos los juegos de la franquicia, que encontrarás al 75-80% de descuendo en Steam:

Consolas

Y más ofertas de Fallout, estas para consolas, pero solo en formato digital:

Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.