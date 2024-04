Novedades GeForce Now y NVIDIA Studio, nuevos juegos y más valor a través de la IA

Las novedades de este jueves GeForce Now son más discretas que en ocasiones anteriores, pero tenemos algunos nombres interesantes entre los juegos que van a llegar esta semana a la conocida plataforma de juego en la nube de NVIDIA. De todos esos nuevos juegos el más destacado es, sin duda, No Rest for the Wicked, cuyos requisitos mínimos ya os hemos confirmado hace solo unas horas.

Si vuestro PC no puede con No Rest for the Wicked y queréis jugarlo no hay problema, podréis recurrir a GeForce Now. A continuación os dejo la lista completa de nuevos juegos que llegan a dicha plataforma esta semana:

Kill It With Fire 2 (Nuevo lanzamiento en Steam, abril 16).

The Crew Motorfest (Nuevo lanzamiento en Steam, abril 18).

No Rest for the Wicked (Nuevo lanzamiento en Steam, abril 18).

Evil West (Xbox, disponible en PC Game Pass).

Lightyear Frontier (Steam).

Tomb Raider I-III Remastered (Steam).

NVIDIA también ha confirmado la llegada de la tecnología DLSS 2 a Manor Lords, Welcome to ParadiZe y Oddsparks: An Automation Adventure, lo que significa que los tres podrán utilizar esa solución de reescalado y reconstrucción inteligente de la imagen para mejorar notablemente el rendimiento.

En otro orden de cosas, y yendo más allá del gaming, también tenemos novedades importantes en el ecosistema NVIDIA Studio. Adobe y Blackmagic Design siguen apostando por la IA para ofrecer tecnologías diferenciadoras, y los últimos controladores NVIDIA Studio vienen con optimizaciones concretas que permiten aprovechar las nuevas funciones que incorporan las soluciones Adobe y DaVinci. Entre esas nuevas funciones podemos destacar:

Función de voz a texto de Adobe Premiere Pro , que ahora ofrece aceleración por hardware en GPUs NVIDIA RTX y GeForce RTX, lo que mejora el rendimiento en un 15%.

, que ahora ofrece aceleración por hardware en GPUs NVIDIA RTX y GeForce RTX, lo que mejora el rendimiento en un 15%. Aceleración RTX por GPU en Adobe After Effects , que permite importar objetos 3D sin interrupciones y renderizarlos en el mismo espacio 3D que la cámara, la luz y otras capas 3D.

, que permite importar objetos 3D sin interrupciones y renderizarlos en el mismo espacio 3D que la cámara, la luz y otras capas 3D. La versión 19 de DaVinci Resolve de Blackmagic Design añade dos nuevas funciones de IA que aprovechan la aceleración por hardware que ofrecen las tarjetas gráficas RTX de NVIDIA.

Los últimos controladores NVIDIA Studio ya están disponibles para descarga en la web oficial de NVIDIA. También podremos descargarlos a través de GeForce Experience y de la aplicación de NVIDIA, en caso de que las tengamos instaladas. Ambas son útiles para mantener los drivers actualizados, ya que nos avisan cuando hay nuevas versiones disponibles para descarga y nos permite realizar el proceso de descarga e instalación con un simple clic.