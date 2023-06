Si eres usuario de Google Keep así como de Google Calendar y además sueles revisar los recordatorios que creas en tus notas en el calendario, te interesa saber que se acabó lo que se daba: Google Keep pierde su integración con Google Calendar y no está nada claro por qué, aunque a buen seguro el cambio va a irritar a más de uno.

Repetimos: Google Keep pierde su integración con Google Calendar, o lo que es lo mismo, a partir de ahora ya no podrás ver los recordatorios de Google Keep en Google Calendar, toda una faena para quienes se apoyan en la ecosistema de aplicaciones de productividad del gigante de Internet, pues le restan funcionalidad -y practicidad- al calendario como centro neurálgico de la organización.

A saber: hasta hace nada, Google Calendar aglutinaba todas las citas próximas y cosas pendientes en un solo lugar. Esto incluye los eventos del propio calendario, pero también las tareas de Google Tasks, los recordatorios del asistente de Google y los de Google Keep, que a su vez se integraban al unísono con el resto. Sin embargo, hay cambios en ciernes que, valga la redundancia, vienen a cambiarlo todo.

Así, Google Tasks unificará los recordatorios con las tareas o, dicho de otro modo, se acaban los recordatorios independientes: todo serán tareas, se creen desde Google Tasks o desde el asistente de Google y, en este caso sí, se mostrarán como siempre en Google Calendar. No sucederá lo mismo, sin embargo, con Google Keep. Al menos por el momento, aunque Google tampoco ha dado señales de querer ir por ahí.

Google Keep seguirá teniendo recordatorios, pero solo se podrán revisar desde la propia aplicación en su sección correspondiente(«recordatorios», no tiene pérdida): ahí las notas se ordenan por fecha próxima, al estilo de las aplicaciones de tareas. Una pena que el círculo no se cierre como debería, ampliando la integración y no limitándola. A ver si Google se lo replantea.

Por supuesto, las notificaciones de los recordatorios de Google Keep seguirán funcionando como siempre, tanto en el PC como en el móvil. Asimismo, Google Keep mantendrá su integración con el panel lateral de Gmail, Calendar, Docs… Eso, por ahora, no se toca.