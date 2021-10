HBO Max ha celebrado hoy un evento en línea en el que ha desvelado sus planes de expansión más inmediatos, los cuales pasan por la Europa nórdica, pero también por España. En ambos territorios el servicio de VOD de WarnerMedia y AT&T se estrenará a finales de este mes, conformándose como uno de los grandes jugadores en el cada vez más reñido segmento de los contenidos de vídeo por suscripción.

HBO Max vendrá a ocupar el también cada vez más olvidable espacio de HBO España para plantar cara como corresponde a quienes se reparten el mercado actualmente, de Netflix a Amazon Prime Video, Disney+… Apple TV+, cuyo arranque está siendo más comedido pero promete hacerse un hueco a medio y largo plazo a base de músculo; o Movistar+, que ahí sigue aunque no llame tanto la atención… como por otra parte lo hacen otros tantos servicios sin la repercusión de los grandes.

Sea como fuere, HBO Max es de los que vienen a presentar batalla en la primera línea.

HBO Max llega a España

HBO Max se estrenará en España el próximo 26 de octubre y lo hará por todo lo grande, unificando bajo un solo techo los catálogos de HBO España, Warner Bros, DC y Cartoon Network… pero ojo, porque se trata de una estrategia incremental, de poco a más, de manera que no cabe esperar que nada más se estrene HBO Max, todo esté disponible. Lo más en entredicho será, como es obvio, el catálogo de Warner Bros por temas de licencias y demás.

Al mismo tiempo, el catálogo presente y sobre todo futuro de Warner Bros será uno de los grandes atractivos de HBO Max: por el impresionante acumulado de más de un siglo de producciones cinematográficas y por las franquicias que ahí se encuentran, a destacar Harry Potter -a la que seguirán exprimiendo– y las mil cosas que vengan, de la nueva Dune a Matrix Resurrections. A nivel de franquicias, pocos estudios pueden competir con WarnerMedia.

Con respecto a los estrenos en cines y HBO Max, tras sonados batacazos en taquilla y conflictos con alguno de sus principales cineastas, la compañía ha rectificado su decisión de estrenos simultáneos y a partir de ahora todos los estrenos en cines de Warner Bros llegarán a HBO Max a los 45 días, una ventana de seis semanas que seguramente no contente a todo el mundo, pero que parece más adecuada que el todo o nada.



El Pacificador es la serie derivada de Escuadrón Suicida en torno al hilarante personaje de John Cena.

Por supuesto, si el catálogo e impulso de Warner Bros será uno de los pilares de HBO Max, otro igual de importante será el de HBO, y es que a pesar de que la cadena no puede competir en cantidad con las producciones de Netflix u otros, en cuestión de calidad todavía se mantiene en lo alto, consiguiendo presentar algunas de las mejores series del año con regularidad y superando a la competencia. Mención aparte para Friends, que se asienta definitivamente en HBO Max.

Con todo, se avecina un cambio importante: los originales de HBO pasan a ser ahora los Max Originals, producciones originales cuya afluencia aumentarán tanto en lo que a grandes producciones se refiere, como en producciones locales de los mercados en los que la plataforma está presente. Algunos ejemplos de Mx Originals incluyen la continuación de Sexo en Nueva York, llamada And Just Like That; una derivada de Escuadrón Suicida enfocada en el personaje de El Pacificador; la primera derivada de Juego de tronos, La Casa del Dragón…

… Y, claro está, el nuevo material que se filme en Español, del que apenas han adelantado las continuaciones de Vota a Juan y Vamos Juan, aunque las numerosas secuencias de la genial 20 monedas de Álex de la Iglesia han sido una constante durante toda la presentación, por lo que si no hay segunda parte, querrán volver a hacer algo así -alejado de la típica serie española de amoríos- seguro. Tienen el antecedente de 20 monedas, pero también el de La casa de papel.



HBO Max ha aprovechado su presentación para lanzar el primer avance de La Casa del Dragón, el spinoff de Juego de tronos.

En el apartado técnico HBO Max trae, más que sorpresas, los elementos básicos para sobrevivir: una nueva aplicación, mucho mejor supuestamente que la de HBO España, aunque pasándose por Google Play o la App Store y atendiendo a las valoraciones de la gente nadie lo diría; una nueva experiencia también en la web; soporte multidispotivos en televisores inteligentes, consolas y demás; perfiles multiusuario e infantiles con controles parentales; contenidos en 4K… Nada del otro mundo, para vergüenza de HBO España.

En cuanto al precio, HBO Max costará lo mismo que cuesta ahora HBO España, 8,99 euros al mes. A falta de saber si tendrá algún tipo de periodo de prueba gratuito, lo que sí hará es ofrecer una suscripción anual al estilo de Disney+ en la que te podrás ahorrar cuatro meses. Es decir, pagas ocho meses y te regalan cuatro hasta completar los doce que tiene el año. De uno 70 euros anuales hablamos. El límite de usuarios simultáneos es de tres.

Y no hay mucho más que contar. Toda la información al respecto del estreno de HBO Max en España la tienes en nueva página de HBO Max España, donde te recibirá una cuenta atrás de la puesta en marcha del servicio en nuestro territorio. Te dejamos para cerrar con la presentación al completo y con el amistoso recordatorio de que todo lo que salga en HBO MAx, pero también en Netflix, Amazon prime Video, Disney+, Apple TV y más, lo tienes cada semana en nuestra sección de lanzamientos Novedades VOD.