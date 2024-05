One UI 6.1 es una actualización esperada con mucho interés por los usuarios de la familia Galaxy S22, así como de los plegables Galaxy Z Fold4 y Flip4. Y sí, es posible que estés experimentando la sensación de un déjà vu, puesto que este despliegue ya se inició hace algo más de una semana en Corea del Sur, el mercado local de Samsung. Este es, salvo sorpresa, el último escalón que descenderá One UI 6.1 en lo referido a las generaciones más antiguas que recibirán esta actualización. El anterior movimiento, en este sentido, lo vimos a finales de marzo.

Sin embargo, poco después de que se iniciara este despliegue algunos usuarios empezaron a acusar problemas con el mismo. Concretamente, según podíamos leer, tras instalar esta actualización se producía un problema que impedía utilizar la función táctil en la pantalla de bloqueo, e incluso si se encontraba la manera de reiniciar el dispositivo el bloqueo se mantenía. Por lo tanto, la única manera de solucionarlo era restaurar el móvil a su configuración de fábrica.

Aunque el problema solo parecía afectar a la familia Galaxy S22, por seguridad Samsung prefirió retirar esta actualización para todos los dispositivos de esa generación, con la intención de estudiar qué es lo que había ocurrido y, claro, de solucionarlo para que los usuarios que se actualizaran a One UI 6.1 no se vieran afectados por este problema. Si es cierto que la tecnológica no llegó a dar acuse de recibo explícito del problema, pero que la descarga se retirara fue una señal clara en este sentido.

No hubo confirmación oficial del problema, y tampoco la ha habido de la solución, pero todo apunta a que ésta ya se ha encontrado puesto que, según comunica la propia tecnológica, Samsung ha iniciado el despliegue internacional de One IU 6.1 para los Galaxy S22. La comunicación que se muestra en el enlace anterior hace referencia específica a Estados Unidos, pero ya hemos encontrado referencias que apuntan a que también se ha liberado para otras geografías.

La razón por la que esta actualización es tan esperada no es otra que el tema de moda en estos tiempos, la inteligencia artificial, y es que One UI 6.1 lleva a esos dispositivos Galaxy AI, el conjunto de funciones basadas en IA presentado por Samsung en su primer Galaxy Unpacked de este año, y que cuentan tanto con funciones propias como con otras que Google ha licenciado para los dispositivos de Samsung, como Circle to Search. Una función que, por cierto, finalmente y como podemos leer en dicho comunicado, también llegará a los Samsung Galaxy S21, Fold3 y Flip3.