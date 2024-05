Recall funciona en sistemas ARM sin NPU

Con menos de una semana de vida, Recall se ha convertido en una de las funciones más polémicas de Windows que hemos visto en los últimos tiempos, y eso que todavía ni siquiera está disponible para los usuarios. Presentada el pasado lunes, como función estrella de las novedades que llegarán de la mano de la especificación Copilot+ PC, se postula a convertirse en una especia de bitácora digital detallada de todo lo que ha ocurrido en el equipo durante los últimos meses.

Todavía no había transcurrido un día desde su presentación cuando ya empezaron a alzarse las primeras voces críticas con esta función, con planteamientos tan contundentes como que se trata del spyware perfecto y una pesadilla para la privacidad. Y tan solo tres días después de su anuncio (repito, anuncio, no lanzamiento) ya hemos sabido de la primera apertura de una investigación por parte de un regulador, por las más que comprensibles preocupaciones que suscita Recall si hablamos de la privacidad del usuario.

Casi una semana después de que empezara todo, todavía no tengo claro si Microsoft no calculó bien la repercusión que podía tener una función así, o si eran conscientes pero, pese a ello, decidieron seguir adelante, pero en cualquiera de los casos nos encontramos frente a lo que apunta a ser un error que perdurará en el recuerdo. Lo mejor es, eso sí, que el alcance de Recall es muy limitado, pues tan solo se podrá emplear en los ordenadores que cumplan con la especificación Copilot+ PC, cuya principal característica es contar con una NPU que alcance los 40 TOPs… ¿o no?

Oficialmente sí, esta es una condición sine qua non, pero tampoco hemos tenido que esperar mucho para comprobar que, en realidad, esta es una limitación irreal pues, como leemos en WindowsLatest, el creador de ViveTool, Albacore, ha conseguido utilizar Recall en un ordenador sin NPU. No ha confirmado si el 100% de las funciones están operativas, pero sí que lo afirma sobre las principales, por sorprendente que pueda parecer.

No lo consiguió, eso sí, al primer intento, y es que para éste empleó un ordenador con un procesador x86-64, una arquitectura para la que Microsoft todavía no ha liberado los modelos de IA empleados por Recall. Sin embargo, y al identificar este problema, optó por repetir el experimento pero esta vez con un PC antiguo pero basado en ARM, que es en el que sí que pudo utilizar la nueva función. Así, parece que hablamos de una limitación «artificial», pero que no obstante imagino que no enfadará a demasiados, a la vista de la acogida que ha tenido la función.