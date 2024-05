¿Recuerdas ICQ? Pues cerrará en junio

Hay algunos cierres que, aunque esperados, inevitablemente producen un cierto pesar, y el de ICQ se encuentra entre ellos. Claro que, en honor a la verdad, de nuevo nos encontramos ante uno caso de Efecto Mandela, ya sabes, la creencia compartida de que alguien, o algo, pasó a mejor vida en el pasado, cuando en realidad sigue vivito y coleando en la actualidad. Y algo curioso del Efecto Mandela es que, en muchas ocasiones, no somos conscientes de nuestro error hasta que no se produce el fallecimiento real.

Hace un par de días, repasando las novedades de Windows 11 24H2, mencioné un claro ejemplo de Efecto Mandela en el mundo digital, y es que a día de hoy todavía quedan instalaciones de Windows con Cortana. Sí, el fallido asistente digital, aunque ya inoperativo, todavía está presente en algunos sistemas. Ahora bien, eso no es nada en comparación con lo que nos ocupa en esta noticia, y es que para muchos habrá sido toda una sorpresa saber que, a finales de mayo de 2024, ICQ sigue estando operativo.

Ahora bien, confirmando lo que mencionaba al principio sobre el Efecto Mandela, esta revelación sobre su supervivencia llega de la mano de, ahora sí, su despedida, y es que sus responsables han confirmado que ICQ cerrará, de manera definitiva, el próximo 26 de junio. Y, como recomendación a todos sus usuarios actuales, podemos leer «You can chat with friends in VK Messenger, and with colleagues in VK WorkSpace«, es decir, que les invitan a migrar a los servicios de VK, la popular red social de origen ruso (fue creada por Pavel Durov, el creador de Telegram), que goza de gran arraigo en Rusia y su entorno.

ICQ es un servicio totalmente desconocido para los más jóvenes, pero entre finales del siglo pasado y la primera década del presente logró bastante popularidad, llegando a competir con gigantes de la época como Micrososft Messenger. Sin embargo, y como ya es común en la historia de los servicios online, poco a poco su cuota de mercado fue descendiendo en gran parte del mundo, si bien sí que logró mantenerse como uno de los servicios de referencia en Rusia, donde a día de hoy sigue contando con una significativa cantidad de usuarios. Y sí, efectivamente, esta es la razón por la que sus responsables recomiendan a sus usuarios migrar a VK.

El cierre de ICQ es un ejemplo más, como mencionaba anteriormente, de que el éxito en un momento puntual no es una garantía de persistencia, y también un recordatorio de que Internet, tal y como la conocimos a finales de los noventa y principios de los 2000, ya es solo un puñado de recuerdos bien salpimentados de nostalgia. Yahoo!, Messenger, el IRC (aunque éste sigue vivo, en realidad), los repositorios FTP, ver cómo una imagen se iba cargando poco a poco… ay, qué mayores nos hacemos con el paso del tiempo.