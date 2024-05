Call of Duty Black Ops 6 también llegará a PS4 y Xbox One, posibles requisitos

Activision Blizzard confirmó justo ayer Call of Duty Black Ops 6, la nueva entrega de la conocida franquicia de acción bélica que, según las últimas informaciones, iba a ser exclusiva de la generación actual de consolas y de PC. Todo apuntaba en esa dirección, pero una imagen filtrada que procede de los listados internos de Game Stop confirma que llegará también a PS4 y Xbox One.

Si esa imagen es real, y tiene toda la pinta de serlo porque procede de una fuente bastante fiable que ha filtrado mucha información sobre la franquicia, Call of Duty Black Ops 6 será otro juego más de transición generacional, y su desarrollo estará lastrado por la base técnica y los requisitos mínimos que imponen la generación anterior de consolas.

Parece que Activision Blizzard se resiste a dejar morir a la generación anterior de consolas, y tiene motivos de peso para hacerlo, al fin y al cabo PS4 y Xbox One, aunque esta última en menor medida, tienen una gran base de usuarios. Lanzar Call of Duty Black Ops 6 en ambas consolas supone aumentar las ventas potenciales, y con ello conseguir un margen de ingresos más elevado de ingresos. Ya sabemos que, al final, el dinero es lo importante, aunque esto implique lanzar prácticamente el mismo juego año tras año.

Posibles requisitos de Call of Duty Black Ops 6 en PC

Hay un lado positivo en esto, y es que al menos los requisitos de esta nueva entrega serán bastante bajos, ya que al ser un juego de transición generacional su base técnica será el hardware de Xbox One y PS4. Obviamente no cabe esperar un salto gráfico importante frente a Call of Duty Modern Warfare III, sino más bien una continuación, un «más de lo mismo».

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits actualizado a la última versión.

CPU Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 3 1200. Cuatro núcleos y cuatro hilos.

8 GB de RAM.

150 GB de espacio libre en SSD.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon R9 285.

2 GB de memoria gráfica.

Con esta configuración el juego debería funcionar en 1080p y calidad baja manteniendo un mínimo de 30 FPS.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits actualizado a la última versión.

CPU Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 3600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

150 GB de espacio libre en SSD.

Hasta 32 GB adicionales para assets de alta calidad.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060 o Radeon RX 5700 XT.

8 GB de memoria gráfica.

Esta configuración debería permitirnos jugarlo en 1440p con calidad máxima y mantener 60 FPS totalmente estables.

El lanzamiento de Call of Duty Black Ops 6 se espera para el 25 de octubre, y tendrá un precio de 69,99 euros en sus versiones para PC y consolas. Estará disponible para PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X-Series S y PC, y se ambientará en el conflicto de la Guerra del Golfo.