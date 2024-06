Desde que Google presentara Gemini en diciembre, de lo que pasado mañana se cumplirán seis meses, y especialmente desde que se completó la transición a la nueva plataforma desde la anterior, Google Bard, hemos estado esperando un movimiento clave en su despliegue. Y es que, como seguramente recordarás, la versión web del servicio (tanto en su versión gratuita como en la de pago) ha estado disponible en España desde el primer día, pero no ha ocurrido lo mismo si hablamos de su desembarco en las plataformas móviles.

Son dos, en mi opinión, las razones que han llevado a Google a optar por un despliegue «lento» de Gemini para las plataformas móviles. Por una parte, y en un aspecto que nos toca muy directamente, debemos recordar que el Parlamento Europeo aprobó, en marzo, la ley de inteligencia artificial. Todavía deben completarse algunos pasos hasta su aprobación final y su posterior entrada en vigencia, y aún en ese momento las compañías afectadas dispondrán de un plazo adicional para adaptarse. No obstante, para evitar problemas con los reguladores de la UE, Google está siendo bastante prudente en el despliegue de sus funciones de IA en la Unión Europea.

Por otra parte, también importante, incrementar el volumen de usuarios que pueden acceder a las funciones de Gemini a través de sus smartphones se traduce, claro, en la necesidad de aprovisionar los recursos de infraestructura necesarios para dar soporte a ese incremento en el uso. Es cierto, sí, que la versión Nano de Gemini permite realizar realizar determinadas operaciones en local, pero a día de hoy las cargas de trabajo de Gemini se efectúan en la nube.

Así las cosas, estábamos a la espera, pero ahora podemos confirmar que dicha espera ha concluido pues, según ha confirmado la propia Google, la app de Google Gemini, así como el asistente para Android basado en Gemini, ya están disponibles en España, entre otros países europeos. Y además, como esperábamos, en ambos casos (app e integración en el sistema operativo) lo hace con soporte multimodal, es decir, que permite entradas de texto, voz e imagen.

Los usuarios de Android que deseen instalar la app, ya pueden descargarla desde Google Play. Una vez descargada e instalada, también se configurará automáticamente como la tecnología subyacente al asistente de Android, aunque en caso de que desees limitar su uso a la app, puedes revertir este cambio desde la configuración del sistema operativo. Y también hay buenas noticias (aunque no tantas y no tanto) para los usuarios de iOS que quieran emplear Gemini en sus iPhone. En este caso, como ya adelantamos en su momento, solo podrá emplearse mediante la app de Google, no emplearlo para sustituir a Siri, y además tendrán que esperar alrededor de un par de semanas para que se produzca dicha actualización.

En la actualidad, la integración de Gemini en el asistente de Android ofrece acceso a muchas de las funciones de voz que ya conocemos, como programar alarmas, hacer llamadas de teléfono y controlar los dispositivos de hogar inteligente, pero se espera la llegada de nuevas funciones próximamente.

Esto es, sin duda, un importante avance en el despliegue de la plataforma de inteligencia artificial de Google. No obstante, y aunque como usuario de Android (y de iOS, empleo dos dispositivos de manera habitual), desde que se celebrara el Google I/O 2024, reconozco que mis expectativas se han trasladado, en gran parte, a Project Astra.