GeForce Now lleva los juegos a la nube incluso con PCs de gama baja

CES 2017. NVIDIA ha presentado el servicio de juego bajo demanda, GeForce Now, que promete ofrecer la capacidad de ejecutar videojuegos desde la nube, incluso desde PCs de bajo nivel hardware.

La idea no es nueva y ya la intentaron implementar compañías como OnLive, por cierto, con poco éxito de público. El objetivo de GeForce Now es el mismo: ejecutar videojuegos sin tener que preocuparse por el hardware porque según la compañía, hay 1.000 millones de usuarios de PCs que no tienen equipos preparados para juegos.

La base de su funcionamiento es la misma. NVIDIA ejecuta los juegos en sus servidores y los transmite a las máquinas locales mediante streaming. De esa forma, se puede disfrutar un juego independientemente del nivel del equipo.

El servicio GeForce Now se estrena en marzo y es compatible con “la mayoría de sobremesas y portátiles Windows y Mac”, dice NVIDIA. El servicio ha estado en desarrollo durante los últimos cinco años y NVIDIA dice estar trabajando con plataformas como Steam, Battle.net y Origin.

La compañía lo compara con el servicio de computación en nube, Amazon Web Services, pero para los jugadores. El concepto es interesante aunque su implementación (al menos inicial) no nos gusta nada. Habrá dos dos niveles de servicio, GeForce GTX 1060 y GeForce GTX 1080, y su acceso se producirá bajo un “alquiler” de los equipos y no bajo un sistema de suscripción fija.

El precio anunciado, 25 dólares por 20 horas de juego o 25 dólares por 10 horas de juego (nivel GTX 1080) es carísimo y no atraerá al grueso de jugadores. Veremos como evoluciona. Se estrena en marzo en EE.UU y ofrecerá un periodo de prueba.