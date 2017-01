Qualcomm niega que haya filtrado el Nokia 8 en el CES

El pasado viernes publicamos una filtración del Nokia 8, que en teoría se había producido en el estand de Qualcomm durante su participación en el CES de este año.

La información resultaba muy creíble y tenía toda la pinta de ser auténtica, ya que de hecho el terminal casaba a la perfección con los diseños que habíamos visto en otras filtraciones anteriores, pero al final ha sido desmentida oficialmente por Qualcomm.

Catherine Baker, portavoz del gigante del chip, ha dicho textualmente:

“No revelamos detalles de nuestro diseño de referencia. Hemos visto algunas historias con rumores que dicen que lo que mostramos en el estand del CES fue un dispositivo de Nokia, pero esa información no es cierta. Los Snapdragon 835 que mostramos estaban instalados en dispositivos propios que utilizan nuestro diseño de referencia, algo que hacemos cada año cuando se produce el lanzamiento de nuevos SoCs”.

En resumen, lo que vimos no es un Nokia 8 sino un terminal “tipo” que utilizó Qualcomm con fines meramente demostrativos, aunque obviamente esto no quiere decir que dicho smartphone no vaya a llegar en un futuro cercano, de hecho la compañía finlandesa confirmó recientemente que HMD Global tiene pensando lanzar varios smartphones a lo largo de 2017.

Quedamos pues a la espera de nueva información que nos aclara un poco la situación de ese posible Nokia 8, que podría ser anunciado durante el MWC, aunque de momento lo único que tenemos confirmado es la existencia del Nokia 6.

Más información: PhoneArena.