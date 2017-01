Un Tesla deja tirado a su conductor por un error garrafal de éste

Los coches Tesla son una auténtica maravilla tecnológica, eso no admite discusión, pero debemos tener claro desde ya que no son perfectos y que la tecnología no siempre nos hace la vida más fácil, sobre todo si no sabemos utilizarla correctamente.

Uno de los ejemplos recientes que mejor ilustran esta realidad es el de una familia que se quedó tirada en mitad de la carretera que recorre la zona del desierto del Cañón Red Rock, en la zona de Las Vegas, Estados Unidos.

Antes de salir de casa el dueño del Tesla y conductor del mismo quiso probar la aplicación móvil que permite arrancar y conducir el coche sin necesidad de utilizar la llave. Todo fue como la seda, pero antes de dar la vuelta y volver a casa hizo una parada para ajustar la cama de su perro.

En lugar de pedírselo a su mujer salió él mismo del coche, un error fatal ya que con ello el motor del Tesla se detuvo. Dado que se encontraban en mitad del desierto sin la llave física del coche y sin cobertura en el smartphone para arrancar a través de la aplicación acabaron quedado “tirados”.

La cosa por suerte no fue sería y no hubo problemas, ya que él se quedo esperando en el coche y su mujer logró avisar a un amigo para ir a casa a por la llave del Tesla, aunque para conseguir señal en su smartphone tuvo que recorrer más de 3 kilómetros a pie.

El propietario del coche ha aprendido la lección y ha asegurado que no volverá a salir de casa sin la llave del coche.

Más información: Neowin.