Cómo se hizo The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo ha publicado 30 minutos de vídeo sobre el proceso de desarrollo de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el título estrella en el lanzamiento de su nueva consola, Switch, aunque también se ha comercializado para Wii U.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha recibido críticas positivas de forma unánime en los análisis de los medios, como refleja los 97 puntos sobre 100 de media en Metacritic, si bien la media de los usuarios está bastante por debajo después de recibir críticas mixtas.

Aun así, la influencia de este juego en el lanzamiento de la consola es indudable, ya que se calcula que el 89% de los compradores de la Nintendo Switch ha comprado también el juego.

Si bien se han publicado anteriormente algunas partes reveladas sobre el proceso de desarrollo del juego, estos 30 minutos “detrás de las escenas” a base de tres vídeos, nos ofrece detalles del inicio del proceso de creación desde 2013, la historia y los caracteres. A disfrutarlo.