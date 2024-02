Nintendo quiere acabar con el mejor emulador de Nintendo Switch, y va a por todas

Yuzu es uno de los mejores emuladores de Nintendo Switch, tanto por el soporte que ofrece en general como por el nivel de rendimiento que ofrece y la cantidad de juegos que soporta, pero también es evidente que se ha venido utilizando como una herramienta para piratear juegos de la portátil de la gran N y ejecutarlos en PC disfrutando de un mayor rendimiento, una calidad gráfica superior y soporte de mods.

Los emuladores como tal no son ilegales, es decir, intrínsecamente no vulneran ninguna ley, pero el uso de las ROMs que contienen los juegos que ejecutan sí que pueden incurrir en una violación de las leyes de propiedad intelectual, y eso es precisamente a lo que se ha agarrado Nintendo para demandar a los responsables de Yuzu, un emulador que, según la compañía nipona, «facilita la piratería a una escala colosal».

En su demanda, Nintendo dice que los responsables de este emulador son totalmente conscientes del uso que se hace de Yuzu a nivel general, y afirma que en la web del emulador se indica claramente que es necesario utilizar claves de descifrado para poder desencriptar los juegos de Nintendo Switch. Nintendo dice también que «incluyen enlaces que llevan a herramientas de software que facilitan la extracción ilegal de las claves».

La argumentación de la compañía nipona continúa explicando que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se distribuyó de forma ilegal antes de su lanzamiento, y que se subieron copias ilegales a Internet que quedaron a disposición de todo aquél que tuviera instalado el emulador Yuzu. Según los datos que tiene Nintendo esas copias ilegales se descargaron alrededor de 1 millón de veces antes de que se produjera el lanzamiento del juego.

¿Puede Nintendo forzar la desaparición de Yuzu?

Los argumentos que tiene la compañía japonesa son bastante sólidos, pero hay uno que destaca especialmente entre todos los que os acabo de explicar, y es esa referencia de Nintendo a que en la web del emulador incluyen enlaces a herramientas que permiten extraer las claves de descifrado necesarias para piratear los juegos de Switch.

Ese es el problema más grave al que se enfrentan los responsables de Yuzu en esta demanda, y lo que realmente podría acabar poniéndolos contra las cuerdas. Ofrecer un emulador, sin más, no es un delito, pero facilitar el acceso a juegos pirateados o a herramientas que permitan ese pirateo sí que supone una actividad que puede llevarnos ante los tribunales y exponernos a sufrir una importante sanción económica.

De momento el equipo que está detrás de este emulador no ha hecho ningún comentario, y al momento de escribir este artículo la web de Yuzu se mantiene sin cambios. Imagino que en los próximos días veremos algún tipo de movimiento por su parte, pero no tengo claro qué es lo que harán exactamente. El código fuente sigue disponible también en GitHub.

Imagen de portada creada con IA.