Suyu, el proyecto heredero de Yuzu, ya tiene instaladores para Windows, Linux, macOS y Android

El cierre de Yuzu y Citra ha generado bastante revuelo, sobre todo porque Nintendo logró hacerse con los datos de los usuarios de dichos emuladores. Sin embargo, Yuzu era software libre bajo la licencia GPL principalmente, así que también existía la posibilidad de que fuera bifurcado para así seguir con su desarrollo. Eso mismo es lo que ha pasado con Suyu, que pretende continuar la senda del que fuera el emulador de Nintendo Switch más popular.

El nombre de Suyu es una burla a Nintendo debido a que se lee igual o muy parecido a la frase en inglés sue you, que en castellano viene a decir “demandarte”. Según el índice de su sitio web, en estos momentos cuenta con más de 76 contribuidores dedicados, más de 25.000 miembros en su servidor de Discord y soporta más de 4.000 juegos que han sido lanzados para Nintendo Switch. Como vemos, parece que el proyecto ha nacido con bastante empuje y puede terminar eclipsando a un Ryujinx que apuntaba a hacerse con el trono, pero el futuro todavía no está escrito.

Es importante tener en consideración que, a pesar de ser una bifurcación de una aplicación que estaba bastante madura, Suyu sigue siendo un software en desarrollo, por lo que oficialmente todavía no puede ser descargado. Sin embargo, en su repositorio de GitLab ha aparecido recientemente un lanzamiento que pone a disposición instaladores para Windows, macOS, Linux (AppImage) y Android. Como se trata de la versión 0.0.2, los responsables de Suyu consideran que su aplicación todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo, pero al menos ya hay más vías para instalar el emulador aparte de la compilación.

Entre las características y los cambios introducidos en Suyu 0.0.2 están el manejo de errores, un gestor de complementos mejorado, correcciones para dispositivos de AMD, mejoras en la interfaz de usuario, varios cuelgues que han sido corregidos y un cambio total de marca para eliminar todo rastro de Yuzu. Debido a que el emulador descontinuado pertenece ahora a Nintendo con su marca, todo uso por parte de otros puede conllevar una demanda por parte de la corporación de origen nipón.

Habrá que ver si Nintendo decide tomar acciones contra Suyu, pero si el código fuente de Yuzu no ha sido declarado como ilegal ni tampoco se ha demostrado que se apoyara o basara en material ilegal, como por ejemplo el código fuente de un software privativo que ha sido filtrado por actores maliciosos, la compañía no debería tener más margen de maniobra aparte de impedir el uso de la marca Yuzu.

Más allá de la polémica, es importante recordar que las personas detrás de Tropic Haze, la empresa desarrolladora de Yuzu y Citra, no fueron especialmente listas a la hora de manejar el desarrollo del emulador de Nintendo Switch, lo que dejó una autopista libre a Nintendo para recopilar datos y evidencias de actividades ilegales, de entre las que se puede destacar la ejecución de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom una semana antes de su lanzamiento oficial.