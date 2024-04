Nintendo Switch OLED modificada con 8 GB puede mover The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en 4K

Una de las grandes debilidades de Nintendo Switch ha sido su memoria. Esta consola solo cuenta con 4 GB de LPDDR4 unificada, de la cual una parte queda consumida por el sistema operativo y las aplicaciones, lo que hace que al final los juegos tengan disponibles menos de 4 GB. Por daros algo de contexto Xbox One y PS4 tenían 8 GB de memoria unificada, de los cuales quedaban libres unos 5 GB.

¿Realmente habría marcado una diferencia importante haber aumentado la cantidad de memoria disponible en Nintendo Switch? La respuesta es que sí, sin duda. Un conocido youtuber desoldó la memoria de su Nintendo Switch OLED y cambió los módulos de 2 GB para montar dos módulos de 4 GB, lo que le permitió doblar la cantidad de memoria disponible.

Pasar de 4 GB a 8 GB hace que la consola de Nintendo sea capaz de mejorar el rendimiento en algunos juegos, y de ejecutar otros a una mayor resolución. Por ejemplo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se pudo ejecutar en resolución 4K (funciona a 1080p reescalado en modo dock), aunque es verdad que la tasa de fotogramas por segundo no es buena a esa resolución. Con todo, no deja de ser todo un logro para esta consola que, os recuerdo, monta una GPU Maxwell de NVIDIA con solo 256 shaders.

Otros juegos como Mortal Kombat 1, Kingdom Come Deliverance y Alien Isolation funcionaron bastante mejor gracias al aumento de la cantidad de memoria disponible. Para afinar todavía más los resultados el youtuber aplicó algo de overclock. En el vídeo podemos ver no solo las pruebas, también el consumo de recursos y las frecuencias de trabajo gracias al contador situado en la esquina superior izquierda.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en 4K se mueve a una media aproximada de 12 FPS en la zona del bosque, aunque en otros mapas el rendimiento es un poco mejor y llega hasta los 15 FPS. En zonas interiores supera los 20 FPS. Este juego tiene un consumo de CPU de entre un 19% y un 32% y un consumo de GPU que se mantiene entre un 96% y un 99%.

La cantidad de memoria consumida al mover The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en 4K es de casi 7,3 GB. En Alien Isolation el consumo de memoria también aumenta y pasa a ser de 7,33 GB. Os dejo con el vídeo , que desde luego no tiene desperdicio y confirma lo importante que es la memoria y el cuidado que debería tener la gran N con este tema en Nintendo Switch 2.