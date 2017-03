Nintendo Switch sufre un bug que drena el rendimiento de su GPU

La nueva consola de la gran N ha sido todo un éxito, aunque eso no quiere decir que haya estado libre de problemas. Ya vimos en este vídeo algunos de los más importantes, y ahora hemos podido confirmar además que Nintendo Switch sufre un bug que afecta negativamente al rendimiento de la misma.

El descubrimiento de este problema ha sido posible gracias a un elaborado vídeo de los chicos de DigitalFoundry, que acompañamos justo al final del artículo. En el mismo se detalla que ese fallo que afecta a Nintendo Switch acaba limitando el rendimiento de la GPU de la consola.

Esto se deja notar en casos muy concretos, ya que por ejemplo al utilizar los juegos Fast RMX y The Legend of Zelda: Breath of the Wild en modo dock se aprecian pérdidas de rendimiento muy extrañas que acaban afectando a la resolución y a la fluidez.

No tenemos claro qué es exactamente lo que provoca el error (se dice que tiene que ver con la conexión WiFi), pero desde luego es importante, ya que por ejemplo en Fast RMX acaba impidiendo que el juego mantenga de forma constante una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles.

Imaginamos que Nintendo ya estará trabajando para poder solucionar este error, aunque de momento no han emitido ningún comunicado concreto así que no podemos daros una fecha exacta.

Con todo podemos estar seguros de que al tratarse de un tema relacionado con el firmware la solución no será complicada y llegará a través de un simple parche para actualizar el sistema.

Más información: Gamingbolt.