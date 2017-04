Apenas un mes después el HTC U Ultra baja de precio, ¿malas ventas?

Nos ha cogido por sorpresa pero el HTC U Ultra baja de precio apenas un mes después de su lanzamiento oficial, un movimiento que podría tener dos explicaciones bastante sencillas y fáciles de entender.

La primera explicación es la que a la mayoría nos viene a la cabeza cuando vemos un descuento en un producto tan nuevo, malas ventas. En efecto, cuando algo se vende muy por debajo de las expectativas de una empresa no es nada extraño que aquella acabe reduciendo el precio para poder dar un empujón a las mismas.

Esto en muchos casos acaba siendo positivo, sobre todo en el sector tecnológico, ya que por lo general se juega con márgenes de beneficio muy altos que permiten tocar los precios si es necesario.

La segunda explicación está relacionada con esto último que hemos dicho, y es que puede que aunque las ventas estén siendo aceptables HTC haya querido reducir el precio para hacer más atractivo su nuevo tope de gama y arañar la mayor cantidad posible de cuota de mercado antes de la llegada del Galaxy S8.

Ambas teorías tienen sentido y de hecho es posible que incluso concurran a la vez, es decir que esa bajada de precio se deba al peso conjunto de las dos

En cualquier caso vamos a lo que nos interesa, el HTC U Ultra baja de precio, ¿pero merece verdaderamente la pena? Los principales medios, The Verge incluida, coinciden en que no y lo califican como un smartphone que ha sido fruto de una mezcla de “malas ideas y una pobre ejecución”.

Los principales medios que han podido analizarlo no han ofrecido una valoración uniforme del mismo, ya que algunas lo tildan de “bueno pero con errores” y otras como la ya citada The Verge y TechSpot directamente no recomiendan su compra, incluso a pesar de que ahora cuesta 599 dólares (749 dólares en su lanzamiento).