Call of Duty: World at War II, así es lo nuevo de Activision

Activision ha presentado oficialmente Call of Duty: World at War II en un evento especial que está celebrando en Londres. En él no sólo han confirmado que la ambientación vuelve a la Segunda Guerra Mundial, sino que además su lanzamiento está planeado para el próximo 3 de noviembre.

La ambientación nos lleva a dicho conflicto bélico, pero se ubica concretamente en la etapa del desembarco de Normandía y narra por tanto la etapa final de la Segunda Guerra Mundial, que como todos sabemos concluyó con la derrota de las Potencias del Eje (Alemania Nazi, Italia y el Imperio de Japón).

SledgeHammer será la encargada de sacar adelante este proyecto y desde luego nos queda claro que están haciendo todo lo posible para ofrecer el máximo realismo, una gran calidad gráfica y para armonizar todo eso con el toque épico que caracteriza a la franquicia.

Habrá que esperar a ver el resultado final, pero con un la saga en horas bajas tras el fiasco de Call of Duty: Infinite Warfare está claro que no pueden permitirse errores.

Por lo que respecta al plano técnico no creemos que vayan a producirse novedades importantes, es decir, que el motor será el mismo que hemos visto en las últimas entregas, aunque cabe la posibilidad de que se introduzcan pequeñas mejoras que permitan dar un pequeño empujón al apartado gráfico.

Hay que tener en cuenta que Call of Duty: World at War II llegará a PS4, Xbox One y PC, y que por tanto se buscará el clásico “equilibrio” o “paridad gráfica” entre sistemas para que la versión de compatibles no sea muy superior a la de las consolas de Sony y Microsoft.

No decimos esto sin conocimiento de causa, sólo hay que ver las escasas diferencias que presenta Call of Duty: Infinite Warfare en PS4 y en PC con la configuración al máximo en éste último para darse cuenta de lo dicho.

Os dejamos el tráiler oficial, y como siempre os mantendremos informados con las novedades más interesantes que vayan apareciendo.