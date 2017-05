Los nuevos compiladores C y C++ mejoran el rendimiento de RYZEN

AMD sigue trabajando en su nueva plataforma AM4 y no sólo en materia de soporte, sino también en desempeño. Gracias al lanzamiento de los nuevos compiladores C y C++ el rendimiento de RYZEN ha mejorado considerablemente, un hecho que demuestra el potencial que tienen estos procesadores.

Phoronix ha realizado una completa ronda de pruebas utilizando los nuevos compiladores AOCC 1.0 C/C++ de AMD basados en LLVM Clang, que incluyen una serie de mejoras específicas para aprovechar las capacidades de los nuevos procesadores RYZEN y los resultados hablan por sí mismos.

En estas pruebas se utilizó un procesador RYZEN 7 1700 de ocho núcleos y dieciséis hilos corriendo sobre la plataforma Ubuntu 17.04. En las gráficas que acompañamos podemos ver que en la mayoría de los casos se consigue una mejora de rendimiento palpable.

No es una victoria absoluta y queda claro que todavía hay mucho margen de mejora. Sin embargo debemos mirar más allá y quedarnos con otro dato importante, y es que esto confirma que el rendimiento de RYZEN que estamos viendo actualmente no representa el techo de dicha generación, y no nos referimos únicamente a su enorme capacidad multihilo sino también al monohilo.

Como ya dijimos en su momento RYZEN es una arquitectura nueva con la que AMD ha llevado a cabo un gran cambio, y esto implica novedades importantes que obviamente pueden requerir de optimizaciones específicas para que puedan llegar a aprovecharse por completo.

Antes de terminar os recordamos que actualmente el RYZEN 7 1700 es el mejor procesador de gama alta para consumo general que podemos encontrar en el mercado, ya que por 346 euros ofrece un rendimiento que rivaliza con procesadores como el Core i7 6900K, una CPU que cuesta más de 1.000 euros.

Más información: Phoronix.