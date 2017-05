Microsoft usa software Open Source para desarrollar Windows

Windows es uno de los paradigmas de código propietario (cerrado) y así seguirá -dicen- por los siglos de los siglos. Ello no quiere decir que para desarrollar Windows, Microsoft no pueda utilizar software Open Source como ya está ocurriendo.

El pasado febrero Microsoft anunció que todo el equipo de desarrollo de Windows migraría al software de control de versiones de código abierto, Git. Este control de versiones se utiliza especialmente en la industria informática para revisar, desarrollar y mantener el código fuente de proyectos tan gigantescos como Windows.

Tres meses después del anuncio de Microsoft, la compañía dice que la migración a Git del equipo de desarrollo de Windows está prácticamente finalizada (al 90%), en uno más de los proyectos donde Microsoft muestra su amor por el Open Source, impulsado desde la llegada al frente del ejecutivo de Satya Nadella.

Git fue diseñado por Linus Torvalds (creador del kernel Linux) después de experimentar la problemática de lidiar con una enorme cantidad de código distribuido y gestionado por mucha gente. Por supuesto, el grupo de programación del núcleo Linux usa Git y con ello se ha convertido en referencia en su sector, si bien hay otra decena de sistemas de control de versiones de relevancia.

Microsoft llevaba tiempo pensando en Git, prácticamente desde que en 2013 apostó por OneCore, el proyecto que unificaba las diferentes líneas de desarrollo de Windows y que necesitaba algo más que potente que el SourceDepot que utilizaban hasta entonces. Ese mismo año Microsoft anunció su hoja de ruta para añadir soporte para Git a su conjunto de herramientas de desarrollo Visual Studio y unos meses más tarde, se anunció el respaldo a Git como plataforma de control de código fuente distribuido.

No a todos en Microsoft gustó a idea como reconoció en su momento el director técnico, Brian Harry. Meses después incluso Microsoft hizo contribuciones significativas al mismo Git y hoy ha completado una migración del que pasa por ser el mayor repositorio del planeta con 4.400 ramas activas.

El equipo de Windows lo integran 4.000 ingenieros que trabajan en 300 Gbytes de código y 3,5 millones de ficheros, aportando 6.600 revisiones de código y 8.500 publicaciones diarias, Con ello, hasta 1.760 builds diferentes de Windows se crean diariamente, lo que puede dar una idea de lo que mueve.

Linus Torvalds, creador del kernel Linux y de Git, dijo una vez: “Si alguna vez Microsoft crea aplicaciones para Linux significará que he ganado”. No es lo mismo pero que Microsoft use Git para desarrollar Windows es una victoria en sí mismo.